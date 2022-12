Box Office: Czarna Pantera 2 nadal niepokonana. Dzika noc przewyższa prognozy

fot. empireonline.com

Czarna Pantera 2 po raz czwarty zajmuje pierwsze miejsce w amerykańskim box office z wynikiem 17,59 mln dolarów. Dzięki temu do tej pory zebrano już 393,7 mln dolarów. Na świecie film radzi sobie podobnie, osiągając wynik 20,2 mln dolarów z 50 krajów (razem 339,3 mln dolarów). Sumując na koncie 733 mln dolarów przy budżecie 250 mln dolarów.

Drugie miejsce należy do filmu akcji w świątecznym klimacie pod tytułem Dzika noc. Zebrał on w Ameryce Północnej solidne 13,3 mln dolarów. Co jest wynikiem powyżej prognoz, które zwiastowały otwarcie na poziomie 10-12 mln dolarów. Na świecie zebrał natomiast 20,3 mln dolarów z 73 krajów. Sumując, na koncie 33,6 mln dolarów przy budżecie 20 mln dolarów. Studio Universal jest zadowolone z odbioru i wyników tego akcyjniaka.

Dziwny świat zgodnie z zapowiedziami radzi sobie fatalnie i już jest jedną z największych klap w historii animacji Disneya. Tym razem osiąga spadek frekwencji o 60% i zbiera 4,9 mln dolarów (25,5 mln dolarów do tej pory z rynku amerykańskiego). Na świecie nie jest lepiej. Osiąga 5,4 mln dolarów wpływów z 53 krajów. Sumując, na koncie 43 mln dolarów przy budżecie 180 mln dolarów.