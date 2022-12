Czarna Pantera 2 - szkice koncepcyjne kostiumu Shuri. Te projekty robią wrażenie

fot. Marvel Studios

W Czarnej Panterze 2 w tytułową rolę wcieliła się Letitia Wright, która zastąpiła zmarłego Chadwicka Bosemana (filmowego T'Challę). Z tego powodu trzeba było zaprojektować kobiecy kostium dla Shuri, czyli nowej Czarnej Pantery w MCU.

Artysta Adi Granov podjął się tego wyzwania. W ostatnich dniach opublikował kilka szkiców koncepcyjnych z superbohaterką, które zostały odrzucone przez Marvel Studios. W opisie grafik napisał, że skupił się na atletycznym i groźnym wyglądzie postaci - próbował nakreślić pewne charakterystyczne linie, takie jak struktura kości policzkowych i rękawic. Dodał, że to wyzwanie było naprawdę zabawne.

Granov powiedział również, że koncentrował się na pokazaniu różnych materiałów i tekstur. Był zadowolony z projektu rękawicy zintegrowanej z przedramieniem. Przyznał, że ma tendencje do posuwania się za daleko z niektórymi rzeczami i oczekuje od producentów, że będą wybierać elementy, które im się podobają. Jednak przyniosło to odwrotny skutek, ponieważ odbiorcy wydawali się przytłoczeni tymi projektami, szczególnie tymi w pełnym oświetleniu. Artysta powiedział, że mimo to ich reakcje były naprawdę dobre. Zobaczcie poniżej jego dzieła oraz innych artystów - Wesleya Burta, który wprowadził do kostiumu plemienne elementy, a także sportowe buty oraz Karla Lindberga, którego kostium Czarnej Pantery jest napakowany technologią i gadżetami z Wakandy.

Czarna Pantera 2 - szkice koncepcyjne Shuri

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - szkic koncepcyjny

Również Phil Saunders podzielił się w mediach społecznościowych kolejnymi grafikami z Riri Williams w zbroi Ironheart. Artysta napisał, że to, co bohaterka nosi pod dodatkową zbroją, którą widać w filmie, powinna być nazywana Mk 2.5 (Mark 2.5). Co ciekawe schemat montażu tego kostiumu pojawił się w Wakandzie, gdy Riri nad nim pracowała. Saunders dodał jeszcze, że pierwotnie była też scena, w której Namor wyłącza ulepszenia bojowe, a Riri musi wyrzucić dodatki do pancerza pod wodą. Miała uciekać tylko w kombinezonie bazowym z repulsorami. Ostatecznie scena została wycięta.

Czarna Pantera 2 - szkice koncepcyjne Ironheart

