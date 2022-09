Tajna inwazja - gatunek serialu MCU ujawniony. Wcześniej miał go tylko najlepszy film uniwersum

Źródło: Marvel/Disney+

Platforma streamingowa Disney+ ogłosiła gatunek serialu Tajna Inwazja, która należy do MCU. W opisie czytamy: Spy/Espionage, Super Hero, Action-Adventure. Jak kwestia gatunku superbohaterskiego oraz przygody i akcji to standard w MCU, tak określenie nowej produkcji serialem szpiegowskim to nowość, która zgrywa się z tym, co zobaczyliśmy w pierwszym zwiastunie. Do tej pory w opisie gatunku kwestię szpiegostwa miała tylko jedna produkcja MCU uważana przez wielu za najlepszy film uniwersum: Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz. Pojawiły się już głosy, że Tajna inwazja może zmienić oblicze MCU, tak jak również szpiegowski Andor zmieni wizerunek Gwiezdnych Wojen.

MCU - gatunki

Co ciekawe poza standardowym Super Hero oraz Action-Adventure każdy serial MCU miał coś w opisie gatunku, co miało nadawać mu oryginalności. Na przykład Ms. Marvel miała kwestię historii o dorastaniu, Hawkeye wpisywał się w komedię o kumplach, a Moon Knight czy Loki w fantasy. A taka WandaVision miała w opisie romans i dramat.

Tajna inwazja - premiera wiosną 2023 roku w Disney+.

Tajna Inwazja - analiza zwiastuna serialu Marvela. Nick Fury, główny złoczyńca, Olivia Colman