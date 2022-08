Czarna Pantera 2 - dokrętki. Więcej złoczyńcy Namora? Nowa spektakularna figurka Attumy

Fot. Materiały prasowe

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu przedstawi kilka ważnych postaci z komiksów Marvela. Jedną z nich jest Namor, który będzie złoczyńcą w filmie. I być może dostanie jeszcze więcej czasu ekranowego, niż początkowo - ze względu na dokrętki. Za to dzięki nowej figurce możemy jeszcze lepiej przyjrzeć się bohaterowi znanemu jako Attuma, który w zeszytach był jego rywalem i chciał odebrać mu królestwo. Choć niewiele wiemy o jego roli w MCU, to nowy gadżet kolekcjonerski oferuje dość szczegółowe spojrzenie na wygląd postaci.

Czarna Pantera 2 - nowa figurka Attumy

Attuma będzie dostępny jako Build-a-Figure - kawałki postaci będą dostępne z każdą figurką z nowej serii Marvel Legends, które ostatecznie połączą się w jedno. W MCU w bohatera wcieli się Alex Livinalli.

Attuma

Czarna Pantera 2 - dokrętki po Comic-Conie

W wywiadzie dla W Radio Mexico wcielający się w bohatera Tenoch Huerta przyznał, że trwają dokrętki do Czarnej Pantery 2 po Comic-Conie. Jak przetłumaczył użytkownik @chavernand, aktor opisał je jako coś, co miało dodać małych brakujących elementów do historii.

Namor - historia z komiksów Marvela

Namor zadebiutował na scenie komiksowej w 1939 roku. Od tego czasu walczył zarówno z ludzkością, jak i przeciwko niej. Poniżej znajdziecie informacje o jego zdolnościach, pochodzeniu i wybrankach sercach, takich jak Sue Storm z Fantastycznej Czwórki. A także do jakich superbohaterskich grup należał.