Czarna Pantera 3 - kiedy premiera? Jeszcze trochę poczekamy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Po głośnym ogłoszeniu obsady Avengers: Doomsday Internet huczy od spekulacji i plotek dotyczących tego, kto jeszcze może pojawić się w filmie i jakie konsekwencje będzie to miało dla przyszłości MCU. Ponieważ na ekranie zobaczymy również Letitię Wright (grającą Shuri) oraz Winstona Duke'a jako M'Baku, oczekuje się nowej Czarnej Pantery - najpewniej w postaci wariantu. A kiedy zobaczymy go w filmie solo? Według dobrze poinformowanego w branży scoopera, Daniela Richtmana, będzie trzeba na to jeszcze poczekać.

fot. Marvel Studios

Czarna Pantera 3 - prawdopodobna premiera filmu

Według scoopera trzecia część z serii o Czarnej Panterze trafi do kin w lutym 2028 roku. Oznaczałoby to premierę po debiucie Avengers: Secret Wars i w momencie, gdy Marvel skończy z Sagą Multiwersum. Ta data nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, dlatego warto brać tę informację z przymrużeniem oka.

Wcześniej do plotek dotyczących Czarnej Pantery 3 odniósł się producent wykonawczy Nate Moore. Zaznaczał, że wciąż zajmują się tym, czym nadchodzące produkcje o Avengersach mają być, więc trudno im ustalić szczegóły fabularne. Wówczas nie był również pewien, czy w grę wchodziłby recasting T'Challi po śmierci Chadwicka Bosemana.

Zobacz także: Czarna Pantera z wielką rewolucją w MCU? Trzecia część ma być... horrorem

Filmy MCU/Marvela według Rotten Tomatoes [RANKING]

Sprawdźcie, jak wypadają produkcje MCU zgodnie z tzw. tomatometrem, czyli ostateczną oceną krytyków na portalu Rotten Tomatoes. Przypominamy, że im wyższy procent, tym produkcja jest bardziej jakościowa w oczach recenzentów.