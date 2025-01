TA postać może być głównym złoczyńcą w Czarnej Panterze 3! To byłby jej debiut w MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Prace nad Czarną Panterą 3 już trwają! Wiadomo już, że w roli reżysera powróci Ryan Coogler, a producentem zostanie Nate Moore, mimo, że niedawno ogłosił on swoje odejście z MCU. W obsadzie znajdzie się gwiazdor Gladiatora II, Denzel Washington.

MyTimeToShineHello podało dalej plotki o potencjalnych złoczyńcach w Czarnej Panterze 3. Ma być ich dwóch – jedną z nich miałby być Namor, czyli główny antagonista drugiej części serii, Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Drugi zaś pojawiał się w komiksach, ale byłby kimś zupełnie nowym w świecie MCU.

Czarna Pantera 3 – kim jest potencjalny nowy złoczyńca?

fot. Marvel

Achebe to postać, która potencjalnie może być nowym antagonistą w serii filmów o Czarnej Panterze. Stworzyli go Christopher Priest oraz Mark Texeira, a zadebiutował w komiksach w 1999 roku. Pierwszy z autorów opisał go jako "Joker Batmana" dla Czarnej Pantery.

Achebe to pochodzący z Nigerii genialny strateg i manipulator. Jest mistrzem wojen psychologicznych, znanym ze swojej zdolności do wypaczania ludzkich umysłów, powodowania chaosu i manipulacji na wielką skalę. Jego cele zwykle krążą wokół destabilizowania władz Wakandy i wykorzystywania jej zasobów do swoich własnych korzyści. Ma też poważne powiązania z Mefisto.

Nie zostało to oficjalnie potwierdzone, jednak może być on postacią, w jaką miałby wcielić się Washington.

fot. Marvel

