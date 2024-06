Czarna Pantera - czy Shuri powróci do MCU? Aktorka nie chciałaby się z nią rozstawać

Fot. Marvel

Letitia Wright, odtwórczyni Shuri i gwiazda Czarnej Pantery, pojawiła się w programie The View, by promować swój najnowszy film Sound of Hope: The Story of Possum Trot. Prowadząca spytała, czy w związku z wieloma nadchodzącymi projektami Marvela, w tym kolejną częścią Avengersów, fani mogą liczyć na to, że ponownie zobaczą bohaterkę w MCU. Aktorka ostrożnie odpowiedziała, że nie chciałaby rozstawać się z tą rolą.

Czarna Pantera - czy Shuri powróci do MCU?

Cóż, powiedzmy... powiedzmy, że chciałabym kontynuować przygodę Shuri. Jest jedną z moich ulubionych postaci, prawdziwym błogosławieństwem, szczerze. Jestem za nią niesamowicie wdzięczna.

Następnie prowadząca spytała, czy trwają prace nad kolejną częścią Czarnej Pantery. Wright znów ostrożnie dobrała słowa:

Dużo rzeczy się szykuje.

Sequel Wakanda w moim sercu zadebiutował w 2022 roku i musiał przejść przez wiele zmian w związku ze śmiercią Chadwicka Bosemana, który wcielał się w głównego bohatera. Choć oryginalnie nie było tego w planach, ostatecznie to właśnie Shuri, nastoletnia siostra T'Challi, została kolejną Czarną Panterą.

Widać, że Wright nie chciała wprost odpowiedzieć na pytanie prowadzącej. Nic dziwnego, skoro wiele rzeczy w Marvelu jest trzymanie do ostatniej chwili w tajemnicy. W związku z tym wciąż nie wiadomo na stop procent, czy Shuri powróci do MCU. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że zostawiła sobie "otwartą furtkę" i stanowczo nie zaprzeczyła, są na to duże szanse. Będziemy was informować na bieżąco.

