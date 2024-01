Czarna Pantera: Oczy Wakandy - kto będzie Iron Fistem? Nowa plotka wskazuje na kobietę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jakiś czas temu pojawiła się plotka na temat tego, że w nowym serialu animowanym należącym do Kinowego Uniwersum Marvela, Czarna Pantera: Oczy Wakandy, pojawi się postać Iron Fista, czyli jednego z najlepszych wojowników w komiksach Marvela, którego inkarnację live action kilka temu mogliśmy oglądać w serialach Netflixa należących do uniwersum Defenders. Ówcześnie to Finn Jones wcielał się w Danny'ego Randa, ale plotka wskazująca na występ tej postaci w serialu Ryana Cooglera mówi, że to inna wersja superbohatera pojawi się w MCU. W tej sprawie pojawiła się nowa plotka od znanego, rzetelnego scoopera CanWeGetSomeToast, według którego Iron Fistem w Kinowym Uniwersum Marvela będzie kobieta o imieniu Janora. Będzie to nowa, oryginalna postać stworzona na potrzeby MCU, która ma współpracować z inną kobietą z Wakandy, Bashą. Nie byłby to pierwszy raz, gdy Iron Fistem jest kobieta - można tu wskazać takie postaci jak: Fan Fei, Fongi Wu, Wu Ao-Shi, oraz Pei.

Wpisywałoby się to w teorię, która mówi o tym, że serial skupi się na wojowniczkach Dora Milaje i ich przygodach na przestrzeni całych wieków. Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tych informacji, dlatego należy je traktować z przymrużeniem oka.

Czarna Pantera: Oczy Wakandy - opis fabuły

Historia ta będzie opowiadać o "dzielnych wojownikach z przeszłości, którzy podróżowali po całym świecie, aby odzyskać niebezpieczne, zbudowane z vibranium artefakty".