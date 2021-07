Czarna Pantera ma swojego Hulkbustera. Jest silniejszy od zbroi Iron Mana

marvel

Tworzenie zbroi Hulkbustera nie jest wyłącznie domeną Iron Mana. Okazuje się, że nie tylko Tony Stark obawiał się wymknięcia Hulka spod kontroli, ale również król T'Challa. Czarna Pantera dysponuje nie tylko wiedzą do stworzenia potężnego kombinezonu, ale również złoża vibranium.

Wakanda Hulkbuster okazał się być potrzebny po tym, jak Amadeus Cho zapragnął wyrównać rachunki z Clintem Bartonem, którego strzała śmiertelnie ugodziła Bruce'a Bannera podczas eventu Civil War II. Cho proszony był wcześniej przez Kapitan Marvel, aby odpuścił odwet na łuczniku, ale w komiksie Totally Awesome Hulk #9 powracamy do tego wątku i widzimy Cho tracącego kontrolę nad mocą Hulka i chcącego zemsty. Wcześniej na ochotnika do powstrzymania go zgłosił się T'Challa i czytelnicy mogli zobaczyć Czarną Panterę w działaniu przy pomocy właśnie swojego własnego Hulkbustera. Dysponuje nie tylko siłą zbroi wcześniej tworzonej przez Iron Mana, ale ma też wiele innych sztuczek, co czyni sprzęt króla Wakandy nieco bardziej skutecznym od tworu Starka. Jest chociażby możliwość wytwarzania dźwięków wpływających negatywnie na skupienie Hulka. To jednak na Zielonego Olbrzyma i tak za mało, ale dzięki sprzętowi udało się uratować wiele osób. Zobaczcie kadry z komiksu: