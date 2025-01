Damson Idris faktycznie miał być Czarną Panterą? Aktor reaguje na plotki

fot. materiały prasowe

Damson Idris to nazwisko, które już nieraz przewijało się w plotkach dotyczących superbohaterskich produkcji. Krążyły pogłoski, że ten aktor miał zagrać Johna Stewarta w serialu Latarnie. Natomiast wcześniej wspominano, że odpuścił sobie występ w Czarnej Panterze. Czy to drugie wydarzyło się naprawdę? Aktor wreszcie się do tego odniósł.

Czarna Pantera - Damson Idris miał zagrać T'Challę?

Na platformie X Damson Idris odpowiedział na post jednego z użytkowników. Za pomocą sarkazmu aktor dobitnie zasugerował, że plotki były zupełnie nieprawdziwe.

- Tak, proszę pana. Odpuściłem sobie 007, główną rolę w filmie z Danielem Day Lewisem oraz biografię Eddiego Murphy'ego.

Choć wyżej wspomniana plotka sugerowała, że Marvel Studios poszukiwało nowego aktora do roli wariantu postaci odgrywanej przez Chadwicka Bosemana, wygląda na to, że w rzeczywistości casting dotyczył roli syna T'Challi, wprowadzono w finale filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Kogokolwiek zobaczymy na ekranie, najpewniej zadebiutuje w nadchodzących Avengersach.

Kinowe Uniwersum Marvela - ranking filmów