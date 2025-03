J.J. Abrams wraca do TV! Pierwsze zdjęcia z serialu Duster - klimat lat 70. wprost się z nich wylewa

fot. HBO

Reklama

Duster to nowy serial HBO, przy którym pracował J.J. Abrams. Reżyser Star Treka i Gwiezdnych Wojen po raz pierwszy od sześciu lat pełnił rolę współscenarzysty projektu. Jego kariera zaczynała się od telewizji i po długiej przerwie powrócił do tego właśnie świata. Duster to produkcja osadzona w latach 70. z mocną stylizacją, klimatem dawnych lat i obsadą z Joshem Hollowayem i Rachel Hilson na czele. Historia opowiada o pierwszej czarnoskórej agentce FBI, która razem z mężczyzną będącym szoferem dla gangsterów postanawia zneutralizować rosnący w siłę syndykat przestępczy.

improwizowane sceny w nowych filmach

W obsadzie znajduje się też Keith David, Sydney Elisabeth, Camille Guaty, Asivak Koostachin, Adriana Aluna Martinez, Benjamin Charles Watson oraz Greg Grunberg. Serial ma być utrzymany w stylu retro, ale oferować też napięcie i wiele tajemnic. Jak doszło do jego wymyślenia? O tej historii opowiedział sam Abrams.

Miałem w głowie obraz budki telefonicznej na środku pustyni, do której podjeżdża koleś w aucie, żeby się dowiedzieć, gdzie ma jechać dalej. Zapowiadało to jakąś ciekawą intrygę i chociaż nie wiedziałem wtedy, co to dokładnie będzie, to wiedziałem, że będzie to angażujące. LaToya [Morgan, producentka serialu] zaczęła ze mną rozmawiać o tym gościu i kim on jest. Wiedziałem też, że pojawi się tam na pewno agentka FBI. Dopiero jak zaczęliśmy rozmawiać o jej historii, to nakierowaliśmy całość tak, by była pełna zwrotów akcji i niespodzianek. To stało się celem.

Duster - zdjęcia z serialu

The Hollywood Reporter opublikował też pierwsze zdjęcia z serialu. Sami spójrzcie, jak klimat lat. 70 się z nich wylewa: