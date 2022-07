Czarna Pantera 2 - tak wygląda Namor z Atlantydy. Jest też groźny złoczyńca

fot. Marvel

Pierwsze grafiki związane z filmem Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu pochodzą z produktów i gadżetów, które będą go promować. Są to więc oficjalne grafiki, które pozwalają nam po raz pierwszy zobaczyć postacie w pełnej okazałości. Jednocześnie potwierdzają one plotki o Atlantydach, które krążyły do miesięcy.

Czarna Pantera 2 - Namor

Pierwsza grafika w galerii pokazuje nam znaną postać z komiksów, która zadebiutuje w MCU. Oto Namor z Atlantydy, w którego wcieli się Tenoch Huerta. Choć jego strój różni się nieco od komiksowego, wiele elementów wizualnych pochodzi wprost z pierwowzoru. Na czele ze skrzydełkami przy kostkach. Grafika też potwierdza to, co omawiano w plotkach, że Atlantyda w MCU będzie inspirowana kulturą Majów.

Czarna Pantera 2 - kim jest Attuma?

Kolejną grafika przedstawia Attumę, który jest czarnym charakterem pochodzącym z Atlantydy. Z jednej strony widać też wstawki z kultury Majów, ale z drugiej wizualnie również jest zbliżony do komiksowego. Jest on też potwierdzeniem, że Atlantydzi, podobnie jak w komiksach, będą mieć niebieską skórę. To jeszcze bardziej odseparuje porównania do Aquamana z DC i tamtego przedstawianie Atlantydów. Namor natomiast według komiksów był półczłowiekiem, półatlantydą - do tego dochodziła kwestia bycia mutantem, ale z uwagi na ich brak w MCU, jest to wątpliwe, by ten aspekt był poruszony.

Attuma urodził się z większą siłą, wytrzymałością i szybkością niż inni atlantydzi. Pochodzi on z barbarzyńskiego plemienia, które dawno temu zostało wygnane z podwodnej cywilizacji. Attuma został przywódcą tego plemienia i poprzysiągł sobie, że podbije Atlantydę rządzoną przez Namora. Tak było w komiksach, na razie nie wiadomo, jak będzie w filmie. Co ciekawe według TheDisinsider gra go Josué Maychi, czyli aktor, który przodkowie byli Majami.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - Namor

Czarna Pantera 2 - Ironheart

Grafiki mają też potwierdzać, że Riri Williams, znana jako Ironheart będzie mieć swój kostium superbohaterki w filmie. Formalnie jest to następczyni Iron Mana, która tak jak w komiksach buduje mechaniczny strój inspirowany tą postacią.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - premiera tylko w kinach w listopadzie.