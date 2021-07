Czarna Wdowa - świetny piątek filmu MCU. Rekord i wynik na poziomi sprzed pandemii

Disney

Według szacunków piątku godzin wieczornych Czarna wdowa zebrała w piątek ponad 40 mln dolarów (w tym dobre 13,2 mln dolarów z czwartkowych pokazów wieczornych). Prognozy wychodzą ze strony analityków branży, nie od Disneya, co jest jeszcze ciekawsze, bo dzięki tak rekordowemu piątkowi (najlepszy wynik czas pandemii), przewiduje się otwarcie bliższe 100 mln dolarów lub ponad 100 mln dolarów. Biorąc pod uwagę fakt, że Amerykanie mogą sobie obejrzeć film w domu na Disney+, jest to więcej niż znakomity wynik. A pamiętajmy, że za zakup filmu w Disney+ trzeba zapłacić 29,99 dolarów, a z tego 100% kwoty idzie do kieszeni Disneya, ze sprzedaży biletów do kin jest to zaledwie 40-50%.

Jak piątek wygląda na tle innych filmów Marvela? Ostatni solowy tytuł MCU to Kapitan Marvel - jej piątek wyniósł 61,7 mln dolarów. Natomiast niektóre tytuły przed pandemią notowały mniejsze wyniki, niż Czarna Wdowa w jej trakcie: Doktor Strange (32,6 mln dolarów) czy Strażnicy Galaktyki (37,8 mln dolarów).

Piątek na świece wcale nie jest gorszy. Osiągnięto 35,6 mln dolarów z 41 krajów. Dzięki temu dobremu osiągnięciu rosną prognozy, które najpierw mówiły o otwarciu na poziomie 50 mln dolarów poza USA, a teraz ta kwota wzrasta do ponad 70 mln dolarów. Czarna Wdowa walczy z kinową niemocą czasów pandemii.