Czarna Wdowa - nowy spot filmu promuje BMW

Czarna wdowa to pierwszy film 4. Fazy Kinowego Uniwersum Marvela, który opowiada o losach tytułowej członkini Avengers. Mimo, że premiera filmu została odwołana, bez podania nowej daty, to w sieci pojawił się kolejny materiał promocyjny widowiska. Spot nawiązuje do marki BMW, której samochody pojawią się w filmie. Wideo jest dostępne poniżej.

W produkcji Czarna Wdowa i jej starzy towarzysze z czasów przed Avengers będą musieli zmierzyć się z nowym pokoleniem agentek z programu, który przeszła Natasha. Projektem dowodzi tajemniczy Taskmaster. Gwiazdą produkcji jest Scarlett Johansson. Oprócz niej w obsadzie znajdują się Rachel Weisz, Florence Pugh, David Harbour, O.T. Fagbenie i Ray Winstone. Reżyserką projektu jest Cate Shortland.

Here's a new promo video of #BlackWidow for BMW car! pic.twitter.com/Lu4q6n5Snq — MCU Source (@MCU_Source) March 17, 2020

