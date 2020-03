The Eternals - Marvel w filmie zmienił pochodzenie bohaterów, aby nie przypominało X-Men?

The Eternals to jeden z projektów 4. Fazy Kinowego Uniwersum Marvela. W komiksach tytułowa rasa do odgałęzienie ludzkości, które zostało stworzone w czasach prehistorycznych przez przedstawicieli kosmicznych Celestiali. Jednak w filmie Marvel Studios podobno zmieniło origin story herosów, aby zbytnio nie przypominało bardziej znanej marki jaką są X-Men. Kevin Feige, producent MCU twierdził, że Eternals w filmie są starożytnymi kosmitami. To zdanie nie wykluczało ziemskiego rodowodu rasy, jednak już wypowiedź Kumaila Nanjianiego potwierdza zmianę podejścia twórców do historii. Otóż aktor, który gra w widowisku zdradził, że w filmie Eternals zostali wysłani na Ziemię tysiące lat temu, aby chronić ludzkość. To wykluczałoby komiksowe origin story, zapewne, aby widzowie, dla których Eternals nie są tak znaną marką Marvela nie pomyśleli, że to kalka X-Men.

W obsadzie produkcji znajdują się oprócz wspomnianej Chan również Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Don Lee, Lia McHugh i Kit Harington. Reżyseruje Chloe Zhao.

The Eternals - premiera filmu w USA 6 listopada 2020 roku.