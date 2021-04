Czarna Wdowa - ile film zarobi w kinach w USA? Są prognozy box office

Disney

Czarna wdowa jest opóźniana od 2020 roku i ostatecznie ma ekrany kin oraz do platformy Disney+ wejdzie w lipcu 2021 roku. Nowe prognozy sugerują, że ciągłe opóźnienia i w tym kluczowe ostatnie z maja na lipiec, będą zbawienne dla tej superprodukcji. Jak donosi portal The Numbers, gdyby Czarna Wdowa weszła na amerykańskie ekrany w maju 2021 roku zebrałaby łącznie z 45 mln dolarów. Jednakże na lipiec szacuje się łącznie wpływy w wysokości 170 mln dolarów. Samo otwarcie w USA ma sięgnąć 63 mln dolarów.

Oczywiście powyższe kwoty są dalekie od normalnych przedpandemicznych wyników, ponieważ w ostatnich latach każdy film Marvela ze stajni MCU notował otwarcia powyżej 100 mln dolarów, a ostatecznie w skali globalnej przekraczał miliard dolarów. Jednak opóźnienia o te kilka miesięcy, gdy w Stanach Zjednoczonych masowo szczepi się ludzi, mają bardzo duży i znaczący wpływ na sytuacje filmów wprowadzanych do kin. Wiele będzie zależeć też od tego, ile kin będzie otwartych w USA. Obecnie jest to zaledwie 55%.

- W kwestii filmu Marvela i innych tytułów, które są przesuwane na lato, to w obecnej chwili może im jedynie pomóc - mówi Jeff Bock, analityk box office w rozmowie z portalem The Observer.

Czarna Wdowa

Wielkie znaczenie może mieć Godzilla kontra Kong, który w kinach zebrał już ponad 300 mln dolarów w skali globalnej. To przełamuje barierę i zachęca widzów do kin, co powinno procentować w kolejnych miesiącach pandemii.

Czarna Wdowa jest też pewniakiem do zarobienia milionów w Chinach. Film został już dopuszczony do emisji, podobnie jak Szybcy i wściekli 9. Chińczycy szaleją za obydwoma seriami, które zawsze notowały rekordowe wpływy ze sprzedaży biletów. Pamiętajmy też, że Czarna Wdowa w platformie Disney+ będzie również dostępna w usłudze Premier Access, więc Amerykanie będą musieli dodatkowo zapłacić za dostęp. To przyniesie Disneyowi czysty zysk, bo wpływy z biletów z kin to jedynie określony procent z danej kwoty.

Jeff Bock szacuje, że jeśli świat ma również wrócić z kinami przynoszącymi o wiele większe wpływy, nastąpi to nie wcześniej niż pod koniec lata 2021 roku.

Czarna Wdowa - data premiery w Polsce jest ustalona na lipiec, ale wszystko zależy od sytuacji pandemicznej i otwarcia kin w naszym kraju.