Czarna Wdowa - ile film zarobi w kinach? Nowe prognozy box office

Źródło: Total FILM

Nowe prognozy box office dla filmu Czarna wdowa pochodzą od analityka rynku Shawna Robbinsa z Box Office Pro. Jego szacunki dotyczą otwarcia w USA i globalnych przychodów w czasie pandemii koronawirusa. Przypomnijmy, że w krajach z platformą streamingową Disney+ film będzie dostępny w usłudze Premier Access, za którą trzeba dodatkowo zapłacić. Jako że jest to serwis Disneya, całe przychody idą do kieszeni Disneya. W przypadku kin producenci dostają jedynie określony procent.

Według tych prognoz otwarcie Czarnej Wdowy w USA pomimo premiery hybrydowej szacuje się na kwotę w granicach od 65 mln dolarów do 90 mln dolarów. Jeśli się to potwierdzi, będzie to najlepsze otwarcie od początku pandemii i największe otwarcie w amerykańskich kinach od grudnia 2019 roku od filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie.

Czarna Wdowa

Natomiast w kwestii globalnej szacunki Robbinsa zapowiadają świetne 225 mln dolarów. Jest to jednak całkowicie zależne od otwarcia kin w wielu krajach świata i reżimów sanitarnych. Istnieje duża szansa, że dzięki filmowi Szybcy i wściekli 9, który ma porządnie rozruszać kina, przyciągając po raz pierwszy do kin wielu widzów, wpływy Czarnej Wdowy mogą być o wiele większe. Będziemy mieć tu efekt kuli śniegowej rozpoczęty przez Szybkich i wściekłych 9, a wszelkie oznaki mówią, że wielu widzów ma zamiar przełamać lęk w obliczu pandemii i pójść do kina. Do tej pory na świecie dziewiąta odsłona serii zebrała 270,6 mln dolarów, co pokazuje, że spekulacje odnośnie przyciągania widzów w USA i w Europie mają mocne podparcie w faktach.

Zarazem najniższa prognoza Czarnej Wdowy, czyli 65 mln dolarów może sprawić, że będzie to trzecie najmniejsze otwarcie w historii MCU. Mamy tutaj takie filmy jak Ant-Man (57,2 mln dolarów) i Incredible Hulk (55,4 mln dolarów). Widzimy więc, że wyniki Czarnej Wdowy mogłyby być bliski przedpandemicznym, ale zarazem to pierwszy film Marvela od 2019 roku, więc być może zainteresowanie będzie o wiele większe niż się oczekuje.

Czarna Wdowa - premiera w polskich kinach odbędzie się 9 lipca 2021 roku.