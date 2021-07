Czarna Wdowa - scena po napisach zapowiada nową historię. Co ona oznacza dla MCU?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Scena po napisach filmu Czarna wdowa rozgrywa się po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry. Jelena udaje się na grób Natashy Romanoff, prawdopodobnie pożegnać się z siostrą, o której śmierci się dowiedziała. Pamiętamy, że Czarna Wdowa poświęciła życie na Vermirze, by rodzina Hawkeye'a go nie straciła.

Wówczas nagle pojawia się Valentina Allegra de Fontaine grana przez Julię Louis-Dreyfuss, która jest zwierzchniczką Jeleny. Młoda Czarna Wdowa dla niej pracuje. Kobieta daje jej zadanie wytropienia i zabicia mężczyzny odpowiedzialnego za śmierć Natashy i jest nim... Clint Barton aka Hawkeye. Jest to więc zapowiedź roli Florence Pugh w serialu Hawkeye, o której wiemy od miesięcy.

Czarna Wdowa - scena po napisach

Jest to też potwierdzenie, że rola Julii Louis-Dreyfuss ma większe znaczenie dla MCU niż tylko epizod. To właśnie tutaj miała ona pojawić się po raz pierwszy, ale przez pandemię koronawirusa poznaliśmy ją w serialu Falcon i Zimowy żołnierz. Wszystko wskazuje na to, że w zgodzie ze słowami Kevina Feige, nie jest to jej ostatni występ. Przypomnijmy, że dla De Fontaine pracuje również John Walker, czyli do niedawna nowy Kapitan Ameryka, a teraz US Agent.

Tak komentuje tę scenę reżyserka Cate Shortland:

- Rozmawiałyśmy o tej postaci z reżyserką serialu. Gdy Julia pojawia się na planie, to jest pełen pakiet. To ona podjęła wiele decyzji o tym, jak zamierza grać tę postać. A my po prostu tam byliśmy, patrzyliśmy co robi i chcieliśmy jej autograf. Jestem nią zauroczona. Jest wspaniała. Pamiętam, jak podczas podróży samolotami oglądałam wszystkie sezony Figurantki i płakałam ze śmiechu. To wspaniała kobieta.

Brali też pod uwagę alternatywną wersję. Gdy Jelena gwiżdże charakterystyczną melodię, którą miała z siostrą, miała nastąpić odpowiedź. Rozmawiali o tym, ale ostatecznie z tego zrezygnowali.

Czarna wdowa jest pierwszym filmem, który zobaczymy w ramach 4. fazy MCU. W kinach i na platformie Disney+ (jeszcze niedostępna w Polsce) zadebiutuje już 9 lipca 2021 roku. Wiadomo, że akcja rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Tym razem będziemy mieli okazję lepiej zgłębić postać Natashy Romanoff, która będzie musiała się zmierzyć ze swoją przeszłością i bezwzględnym Taskmasterem.

Dlaczego Czarna Wdowa nie miała pogrzebu?

Reżyserka wyjaśniła, dlaczego grób Natashy jest w odosobnionym miejscu i nie widzieliśmy pogrzebu. Jest to związane z wyjaśnieniami samej Scarlett Johansson, która uważa, że Natashy nie podobałby się publiczny pogrzeb. Dlatego pochowanie jej w takim prywatnym miejscu jest idealne dla tej postaci.

To jest zgodne ze słowami scenarzysty Avengers: Endgame, Stephena McFeely'ego, który mówił swego czasu, że publiczny pogrzeb superbohaterki nie byłby zgodny z tym, jaką jest postacią.