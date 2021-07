Czarna Wdowa - Stephen Dorff żałuje słów na temat Scarlett Johansson

for. Marvel Studio

Chwilę przed premierą filmu Czarna wdowa, Stephen Dorff (Blade) wywołał małą kontrowersję wypowiadając się krytycznie o Czarnej Wdowie i wyrażając wstyd za postawę Scarlett Johansson.

Teraz Dorff wycofuje się z niektórych swoich słów przyznając, że czuł się źle z powodu tego, co powiedział o aktorce.

Och, kocham Scarlett, myślę, że to zostało trochę wyrwane z kontekstu, ale jest świetną aktorką. Słyszałem, że znowu zostanie mamą, więc życzę jej wszystkiego najlepszego, znamy się, więc źle się czułem z powodu mojego komentarza. Myślę, że ten gość z Anglii dopadł mnie akurat w momencie, w którym po prostu gadałem pierdoły i poczułem się przez to źle. To czasami się zdarza.

Dorff powtórzył również, że nie jest wielkim fanem filmów o superbohaterach – choć tak naprawdę nie widział Czarnej Wdowy.

Tak naprawdę nie chodzę na te filmy. Podobał mi się Iron Man, lubię gdy robi się trochę mroczniej i uwielbiam Jokera... Nie mogę się doczekać nowego Batmana od Matta Reevesa.

