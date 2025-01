Reżyserka Substancji mogła stanąć za sterami Czarnej Wdowy? Trudno to sobie wyobrazić!

Marvel

Reklama

Substancja otrzymała aż pięć nominacji do Oscara – w tym za najlepszą reżyserię. Za sterami tego horroru stała Coralie Fargeat. Francuska reżyserka ujawniła w wywiadzie dla Variety, że mało brakowało, by przyjęła także inną propozycję, która wyszła od samego Marvel Studios.

W wywiadzie opisano zmagania Fargeat, by zostać przy swojej pierwotnej wizji na ten film – Universal uważało bowiem, że ekstremalna nagość i przemoc mogą utrudnić jego sprzedaż. W międzyczasie otrzymała też propozycję do stworzenia Czarnej Wdowy, jednak nie zgodziła się, by skupić się w stu procentach na Substancji.

Czarna Wdowa, Substancja – wypowiedź Coralie Fargeat

Trzymałam się mocno tego podczas kręcenia filmu i trudnej fazy postprodukcji, kiedy wszyscy chcieli, by był on mniej brutalny, mniej przesadzony, mniej krwawy, mniej eksponowany. Wiedziałam, że stworzyłam ten film, żeby był czymś więcej – albo przynajmniej na tym samym poziomie – co rzeczy, które w nim potępiam. Nasze społeczeństwo dalej jest szalenie brutalne wobec kobiet i szufladkuje nas, a później tworzymy własną przemoc wobec siebie.

Substancja - dlaczego twórcy unikali później kręcenia twarzy Margaret Qualley?

Czarna Wdowa dostępna jest do obejrzenia na Disney+. Substancję póki co można jedynie wypożyczyć cyfrowo.