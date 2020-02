Czarna Wdowa - superbohaterka na zdjęciu. Nowy kostium w pełnej okazałości

Czarna wdowa w swoim solowym filmie dostaje nowy kostium. Dzięki kolekcjonerskiej karcie Topps, na której widnieje zdjęcie z superprodukcji MCU, możemy zobaczyć, jak się prezentuje strój w pełnej okazałości.

Fabuła rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z filmów Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów oraz Avengers: Wojna bez granic. To tutaj poznajemy przeszłość Natashy Romanoff, która wraca do swoich korzeni i rodziny, aby rozwiązać dawne sprawy. Poznamy członków rodziny Czarnej Wdowy: Yelene (Florence Pugh), Alexeia (David Harbour) i Melinę (Rachel Weisz).

Jest to pierwszy film 4. fazy MCU, więc rozpocznie on dużą historię, która będzie opowiadana przez następne lata w kolejnych superprodukcjach. Na razie nie wiadomo, co będzie nowym, głównym wątkiem MCU.

Czarna Wdowa - premiera 1 maja 2020 roku.

