Czarna Wdowa - tożsamość postaci Raya Winstone'a z filmu ujawniona

Czarna wdowa to pierwszy film 4. Fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Opowiada on o losach tytułowej członkini Avengers. Z powodu epidemii koronawirusa przesunięto premierę widowiska na nieokreślony jeszcze termin. To jednak nie przeszkadza, aby w sieci pojawiały się kolejne informacje na temat fabuły projektu. W najnowszym numerze magazynu Empire zdradzono, że Ray Winstone, który jest w obsadzie widowiska wciela się w nim w postać Dreykova, szefa Czerwonego Pokoju, z którego wywodzi się Czarna Wdowa, najprawdopodobniej zanim ten został przejęty przez Taskmastera, Dla wielu to nazwisko może brzmieć znajomo i rzeczywiście tak jest. W filmie Avengers Loki przesłuchiwany przez Natashę zwraca się do niej słowami córka Dreykova. Być może zatem Winstone wciela się w ojca Czarnej Wdowy.

W produkcji Czarna Wdowa i jej starzy towarzysze z czasów przed Avengers będą musieli zmierzyć się z nowym pokoleniem agentek z programu, który przeszła Natasha. Projektem dowodzi tajemniczy Taskmaster. Gwiazdą produkcji jest Scarlett Johansson. Oprócz niej w obsadzie znajdują się Rachel Weisz, Florence Pugh, David Harbour, O.T. Fagbenie i Ray Winstone. Reżyserką projektu jest Cate Shortland.