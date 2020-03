Gdzie Czarna Wdowa poznała Taskmastera? Wyjawia to komiksowy wstęp do gry

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Finałowy zwiastun filmu Czarna wdowa rzucił nowe światło na postać głównego złoczyńcy produkcji MCU, Taskmastera. Wiemy już więc, że prowadzi on Red Room, rosyjski program, w ramach którego młode dziewczynki trenowane są do zostania szpiegami i zabójczyniami. Taskmaster w najbliższym czasie pojawi się także w innej franczyzie szykowanej przez Dom Pomysłów, grze Marvel's Avengers.

Widać to w zamieszczonym w sieci fragmencie rozgrywki, w którym bohaterka i antagonista mierzą się na moście; ten ostatni, podobnie jak w filmowej wersji, naśladuje ruchy przeciwniczki. Tymczasem na amerykański rynek lada dzień trafi seria komiksowych one-shotów, które mają pełnić funkcję wstępu do Marvel's Avengers. Jeden z nich wyjawia, w jakich okolicznościach Czarna Wdowa i Taskmaster w ogóle się poznali.

W komiksie Marvel's Avengers: Black Widow #1 tytułowa bohaterka w czasie treningu w placówce S.H.I.E.L.D. mierzy się z kolejnymi rywalami, jednak każdego z nich pokonuje z wielką łatwością - nawet jeśli przeciwnicy chcą ją powalić za pomocą... działa sonicznego. Nick Fury nalega jednak na to, aby Natasza kontynuowała szkolenie; jego słowa sprawiają, że Wdowa poczuła się nawet obrażona takim podejściem przełożonego.

Sytuacja zmienia się, gdy Romanow pod swoje skrzydła bierze głównodowodzący programem szkolenia w sztukach walki w S.H.I.E.L.D. Tony Masters. Gdy bohaterka jednym ruchem chce powalić go na ziemię, Masters bezpiecznie staje na podłodze. Wdowa dodaje wówczas: "To może jednak nie być całkowita strata czasu". Sęk w tym, że Tony Masters to komiksowe alter ego Taskmastera - wygląda na to, że Marvel powiąże jego przeszłość z działaniami w S.H.I.E.L.D. Spójrzcie sami:

Marvel's Avengers: Black Widow #1 - plansze

Pojawiły się również dwa nowe zdjęcia z filmu MCU - jedno z nich przedstawia Red Guardiana, na drugim mamy okazję zobaczyć Taskmastera w pełnej okazałości:

Red Guardian - zdjęcie z filmu Czarna Wdowa