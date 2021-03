Czarna Wdowa - film jednak zadebiutuje na VOD i w kinach! Disney zmienia daty swoich produkcji

fot. Marvel

W czasie gdy rynek kinowy w Stanach Zjednoczonych powoli wraca na odpowiednie tory, wygląda na to, że nie wszyscy najwięksi gracze tego przemysłu są przekonani do wypuszczenia swoich hitów tylko na ekranach kin. Disney postanowił, że Czarna Wdowa zmieni swoją datę premiery. Widowisko zadebiutuje w USA 9 lipca 2021 roku, zamiast 5 maja 2021 roku. Obraz trafi zarówno do kin jak i na platformę Disney+ w krajach, gdzie jest ona dostępna, w formie Premier Access, czyli dostępu za dodatkową opłatą 30 dolarów. Taki sam plan Disney zastosował wobec produkcji Cruella, która zadebiutuje planowo 28 maja zarówno w kinach jak i w Premier Access na Disney+.

Zmiana daty Czarnej Wdowy sprawia, że inne widowisko MCU, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, zadebiutuje 3 września 2021 roku. Oczekuje się, że pojawi się tylko w kinach.

Disney

W międzyczasie Luca Pixara nie pojawi się w kinach, a zamiast tego będzie dostępna wyłącznie w Disney+, bez dodatkowych opłat, 18 czerwca 2021 roku.

Disney przesunął również daty premier czterech filmów, za które odpowiada Fox. Są to Free Guy, który zadebiutuje 13 sierpnia 2021 roku, King's Man: Pierwsza misja (22 grudnia 2021 roku), Głęboka woda (14 stycznia 2022 roku) i Śmierć na Nilu (11 lutego 2022 roku). Daty dotyczą USA. Filmy mają zadebiutować wyłącznie w kinach.