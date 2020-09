Czarna Wdowa - zagraniczne serwisy zmieniają informacje o dacie premiery

fot. Marvel

Czarna wdowa miała otworzyć 4. fazę Kinowego Uniwersum Marvela już w maju, ale ze względu na pandemię koronawirusa, premiera musiała zostać przesunięta. Jakiś czas temu portal Variety opierając się na swoich źródłach związanych z Disneyem, koncern podobno rozważa przesunięcie premiery filmu, który miał trafić do kin 6 listopada.

Tego typu doniesienia nie zostały bez reakcji serwisów internetowych poświęconych branży filmowej, gdzie podawane są daty premier filmowych produkcji. Portal Comicbookmovie.com podaje, że brytyjskie i francuskie portale zmieniły datę premiery z 6 listopada na "Coming Soon". To samo możemy zauważyć także na profilu Marvel Polska na Facebooku, gdzie wrzucono zdjęcie z informacją, że Czarna Wdowa zadebiutuje "Wkrótce". Ostateczne decyzje być może zapadną po 7 października, kiedy to odbędzie się spotkanie inwestorów Disneya.

Wśród bohaterów filmu są: Yelena (Florence Pugh), Alexeia (David Harbour) i Melina (Rachel Weisz). Do roli Natashy Romanoff powróci Scarlett Johansson. Za kamerą stoi Cate Shortland.