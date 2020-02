Czarna Wdowa - złoczyńca w pełnej okazałości. Zobacz grafikę postaci z filmu MCU

Czarna wdowa doczeka się kart kolekcjonerskich firmy Topps, na których będą widniały różne zdjęcia oraz grafiki z filmu MCU. Tak też jest z postacią zwaną Taskmaster, czyli ze złoczyńcą superprodukcji, o którym niewiele wiadomo.

Przypomnijmy, że fabuła rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z filmów Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów oraz Avengers: Wojna bez granic. Jest to historia o tym, jak Natasha Romanoff powraca do swojej przeszłość, by rozwiązać dawne sprawy. Tam też spotyka swoją rodzinę: Yelene (Florence Pugh), Alexeia (David Harbour) i Melinę (Rachel Weisz).

W obsadzie są także s William Hurt, Ray Winstone i Olivier Richters. Za kamerą stoi Cate Shortland. Jest to pierwszy film 4. fazy MCU, więc niewątpliwie poznamy jakieś większe wątki na nadchodzące lata.

Czarna Wdowa - premiera 1 maja 2020 roku.

Zobacz także: