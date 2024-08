Czarne lustro wróci do korzeni w 7. sezonie. Wszystkie odcinki mają być podobne do oryginalnej serii

fot. Netflix

W połowie marca bieżącego roku Netflix oficjalnie potwierdził, że siódmy sezon Czarnego lustra powstaje. Nowe odcinki już znajdują się w produkcji, ale jeszcze trochę będziemy musieli poczekać na ich premierę. Twórca serialu Charlie Brooker przyznał, że widzowie mogą spodziewać się powrotu do korzeni i wszystkie nowe odcinki będą w jakiś sposób przypominały oryginalny sezon. Fani od dawna czekali na taką wiadomość.

Robimy rzeczy, których nie robiliśmy wcześniej. Ludzie mogą spodziewać się sporo emocji i, miejmy nadzieję, sporej dawki ekscytacji. Tym razem wszystkie odcinki są w pewnym sensie podobne do oryginalnego sezonu.

Czarne lustro - nowy sezon będzie mroczniejszy od pozostałych

Brooker wyjaśnił również, że nowy sezon Czarnego lustra ma jeszcze dalej pójść w atmosferę horroru, aby wywołać strach u widzów:

Napisałem jeden ze scenariuszy do odcinków i ogólna zgoda wśród reszty ekipa była taka, że był to jeden z najczarniejszych i najcięższych „ciosów w brzuch” w historii serialu. Są też odcinki oparte typowo na technologii i takie, które sprawiają, że ludzie będą płakać. Zresztą widzowie sami to rozstrzygną.

Oprócz Brookera producentami wykonawczymi siódmego sezonu są Jessica Rhoades i Annabel Jones.

Czarne lustro – Netflix wyznaczył datę premiery siódmego sezonu na 2025 rok.

