Czarne lustro - ChatGPT stworzył odcinek 6. sezonu. Twórca serialu: “Ale gó…”

Netflix

Czarne lustro to antologia Charliego Brookera, która w każdej odsłonie bada nasz świat pod różnymi kątami, dostarczając intrygujące spojrzenie na kwestie społeczne, kulturowe i technologiczne. Często ujawnia przy tym negatywne konsekwencje technologii w dzisiejszym społeczeństwie.

Ostatnio bardzo głośno zrobiło się o oprogramowaniu ChatGPT, który może generować treści, jednak korzysta wyłącznie z istniejących materiałów. Charlie Brooker zachęcony rosnącym zainteresowaniem sztuczną inteligencją postanowił stworzyć odcinek z jej pomocą.

Czarne lustro – sztuczna inteligencja

Choć sztuczna inteligencja coraz głośniej daje o sobie znać, twórca przekonał się, że nie do wszystkiego się ona nadaje. W wywiadzie dla Empire powiedział:

Bawiłem się trochę sztuczną inteligencją. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było wpisanie „wygeneruj odcinek Czarnego lustra". Na początku pojawiło się coś, co na pierwszy rzut oka brzmiało wiarygodnie. Jednak z każdą kolejną linijką nawiedzała mnie myśl "ale gó*no". Jedyne co oprogramowanie zrobiło, to przejrzało wszystkie streszczenia odcinków serialu i połączyło je w jedną całość. Tak naprawdę nie ma tu żadnej oryginalnej myśli.

Nowy sezon serialu zadebiutuje 15 czerwca 2023.