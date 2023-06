Diablo 4 bije rekordy! To najszybciej sprzedająca się gra firmy Blizzard w historii

fot. Blizzard

Diablo 4 zadebiutowało na rynku na początku czerwca i nie tylko zebrało bardzo wysokie oceny w branżowych mediach, ale też okazało się wielkim hitem sprzedażowym. Poinformowano, że jest to najlepiej sprzedająca się gra firmy Blizzard w historii (zarówno na konsolach, jak i PC), a konkurencja była spora, bo dostarczyli oni na rynek tak popularne tytuły, jak World of Warcraft, Overwatch czy wcześniejsze odsłony serii Diablo. Dodatkowo ujawniono, że w ciągu zaledwie czterech dni, od rozpoczęcia wczesnego dostępu, gracze spędzili z tą produkcją 93 miliony godzin, a więc... ponad 10000 lat.

Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy dać graczom najbogatszą historię, jaką kiedykolwiek opowiedziano w serii Diablo, jednocześnie oferując największe do tej pory możliwości wyborów. Mowa tu o personalizacji postaci, wyposażaniu umiejętności do szlachtowania podłych demonów czy zbieraniu legendarnych łupów, które wspierają różne style gry i umożliwiają odkrywanie nowych. Od zapowiedzi gry w 2019 roku wsparcie milionów graczy z całego świata dodawało nam sił do urzeczywistnienia mrocznej wizji Sanktuarium. Ten dzień jest kulminacją pasji wszystkich członków zespołu. Chwała Lilit, Świętej Matce - tak na temat premiery wypowiedział się Rod Fergusson, dyrektor generalny marki Diablo.

Oczywiście premiera w przypadku gry, takie jak Diablo IV, to dopiero początek. Twórcy mają jednak ambitne plany na rozwój i zamierzają wprowadzać do gry nową zawartość sezonową, a także pracują nad co najmniej dwoma dużymi, fabularnymi rozszerzeniami.

Diablo 4 - grywalne klasy