Czarnoskóra Wonder Woman wraca do świata DC. Poznajcie Nubię

Alitha E. Martinez/DC

Wiemy już, że w styczniu w USA zadebiutują pierwsze odsłony wydarzenia Future State, reklamowanego jako "największa zmiana uniwersum DC w historii". To w jego ramach zaprezentowane zostaną nowe wersje Batmana (będzie nim postać czarnoskóra), Flasha i Wonder Woman. Jeśli chodzi o tę ostatnią postać, właśnie ujawniono, że w komiksach zobaczymy aż dwie jej kolejne inkarnacje.

Pierwszą z nich ma być tajemnicza Brazylijka, Yara Flor. Drugą natomiast będzie Nubia, wprowadzona do świata powieści graficznych w 1973 roku siostra bliźniaczka Diany Prince. W przeszłości przejmowała już ona tytuł Amazonki, jednak teraz DC chce lepiej zaznajomić czytelników z tą bohaterką. Dojdzie do tego zarówno w powieści graficznej Nubia, przeznaczonej dla dorosłych odbiorców (autorkami są L.L. McKinney i Robyn Smith), jak i w serii Future State: Immortal Wonder Woman.

Rysowniczka Alitha Martinez tak ogłosiła powstanie drugiej z tych historii:

Tak wielu fanów DC czekało na ten moment, więc ruszamy! Córka Hippolity. Siostra Diany. Księżniczka Amazonek. A teraz? Wonder Woman. Wszyscy wiedzieliście, że musiałam umieścić naszą dziewczynę na głównej scenie.

Future State: Immortal Wonder Woman - okładka

Nie jest na razie jasne, w jaki sposób losy Nubii, Diany i Yary zostaną połączone na kartach nadchodzącej opowieści. Tak jednak kwestię samej Flor tłumaczy pracownik DC, Jamie S. Rich:

Zaakcentujemy, że istnieją powiązania pomiędzy innymi plemionami Amazonek, które zostały niedawno odkryte (jedno z nich od wieków ukrywa się w Brazylii - przyp. aut.). Yara ma pewien związek z Amazonkami; ujawnimy, w jaki sposób jej geneza przyczyniła się do zajęcia przez nią nowej pozycji - co sprawiło, że w tym czasie została Wonder Woman. Pochodzi z Brazylii, lecz wyemigrowała do USA.