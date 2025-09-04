placeholder
Reklama
placeholder

Piekło jest inne, niż myślicie. Pełny zwiastun filmu Czarny telefon 2

Ethan Hawke powraca w drugiej części horroru Czarny telefon. Sprawdźcie, czy to propozycja dla was na tegoroczne Halloween - pojawił się pełny zwiastun!
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  czarny telefon 2 
zwiastun
Czarny Telefon 2 fot. Universal Pictures
Reklama

Universal Pictures zaprezentował zwiastun filmu Czarny telefon 2 - kontynuacji wysoko ocenianego hitu grozy z 2021 roku w reżyserii Scotta Derricksona. 

Czarny telefon 2 - zwiastun

Pierwszy zwiastun filmu Czarny Telefon 2. Ethan Hawke dzwoni zza grobu

Czarny telefon 2 - fabuła, obsada, data premiery

Cztery lata temu trzynastoletni Finn zabił swojego porywacza i uciekł, stając się jedynym ocalałym z rąk Grabbera. Ale prawdziwe zło wykracza poza śmierć… a telefon znów dzwoni. Podczas gdy siedemnastoletni Finn zmaga się z życiem po niewoli, jego piętnastoletnia, uparta siostra Gwen zaczyna otrzymywać w snach telefony z czarnego telefonu i widzieć niepokojące wizje trzech chłopców prześladowanych na zimowym obozie zwanym Alpine Lake. Zdeterminowana, by rozwiązać zagadkę i zakończyć udrękę swoją i brata, Gwen namawia Finna, by w trakcie zimowej burzy odwiedził obóz. Tam odkrywa wstrząsające powiązanie między Grabberem a historią własnej rodziny. Razem z Finnem muszą stawić czoła zabójcy, który po śmierci stał się jeszcze potężniejszy i znacznie bliższy im, niż mogliby sobie wyobrazić.

W obsadzie znaleźli się: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Daves, Demián Bichir,  Arianna Rivas, Miguel Mora, Maev Beaty oraz Graham Abbey.

Premiera kinowa filmu Czarny telefon 2 została zaplanowana na 17 października. r

Źródło: universalpictures

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  czarny telefon 2 
zwiastun
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Monster: The Ed Gein Story
-

Zwiastun kolejnego sezonu serialu Potwór. Nowe odcinki pokażą historię Eda Geina

2 Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - ocena: 7,5
-

Fantastyczna 4 jak z animacji! Zakulisowe zdjęcie Pożeracza Światów - aktor jest nie do poznania

3 Obcy: Ziemia - odcinek 5
-
Spoilery

Kopia Nostromo, kwestia androida i porównania do Elona Muska. Twórca Obcy: Ziemia o 5. odcinku

4 Halloween
-

Sequele, które mogłyby być osobnymi filmami. Niewiele je łączy z franczyzą

5 Magia 1978
-

To się dzieje! Sam Raimi wyprodukuje remake kultowego horroru z lat 70.

6 The Walking Dead: Daryl Dixon - 3. sezon
-

Bardzo dużo nowych zdjęć z 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon. Nowe postacie i miejsca

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e04

Miasteczko South Park

s2025e170

Moda na sukces

s15e15

Masterchef (US)

s10e25

Wykute w ogniu

s11e08

Wykute w ogniu

s38e162

Zatoka serc

s27e24

Big Brother (US)

s20e17

America’s Got Talent
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
HELL is US

04

wrz

Gra

HELL is US
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Pawel Hartlieb
Pawel Hartlieb

ur. 1974, kończy 51 lat

Damon Wayans
Damon Wayans

ur. 1960, kończy 65 lat

Wes Bentley
Wes Bentley

ur. 1978, kończy 47 lat

Charlotte Le Bon
Charlotte Le Bon

ur. 1986, kończy 39 lat

Borys Szyc
Borys Szyc

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

8

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV