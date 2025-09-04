Piekło jest inne, niż myślicie. Pełny zwiastun filmu Czarny telefon 2

fot. Universal Pictures

Universal Pictures zaprezentował zwiastun filmu Czarny telefon 2 - kontynuacji wysoko ocenianego hitu grozy z 2021 roku w reżyserii Scotta Derricksona.

Czarny telefon 2 - zwiastun

Czarny telefon 2 - fabuła, obsada, data premiery

Cztery lata temu trzynastoletni Finn zabił swojego porywacza i uciekł, stając się jedynym ocalałym z rąk Grabbera. Ale prawdziwe zło wykracza poza śmierć… a telefon znów dzwoni. Podczas gdy siedemnastoletni Finn zmaga się z życiem po niewoli, jego piętnastoletnia, uparta siostra Gwen zaczyna otrzymywać w snach telefony z czarnego telefonu i widzieć niepokojące wizje trzech chłopców prześladowanych na zimowym obozie zwanym Alpine Lake. Zdeterminowana, by rozwiązać zagadkę i zakończyć udrękę swoją i brata, Gwen namawia Finna, by w trakcie zimowej burzy odwiedził obóz. Tam odkrywa wstrząsające powiązanie między Grabberem a historią własnej rodziny. Razem z Finnem muszą stawić czoła zabójcy, który po śmierci stał się jeszcze potężniejszy i znacznie bliższy im, niż mogliby sobie wyobrazić.

W obsadzie znaleźli się: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Daves, Demián Bichir, Arianna Rivas, Miguel Mora, Maev Beaty oraz Graham Abbey.

Premiera kinowa filmu Czarny telefon 2 została zaplanowana na 17 października. r