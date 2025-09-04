Piekło jest inne, niż myślicie. Pełny zwiastun filmu Czarny telefon 2
Ethan Hawke powraca w drugiej części horroru Czarny telefon. Sprawdźcie, czy to propozycja dla was na tegoroczne Halloween - pojawił się pełny zwiastun!
Universal Pictures zaprezentował zwiastun filmu Czarny telefon 2 - kontynuacji wysoko ocenianego hitu grozy z 2021 roku w reżyserii Scotta Derricksona.
Czarny telefon 2 - zwiastun
Pierwszy zwiastun filmu Czarny Telefon 2. Ethan Hawke dzwoni zza grobu
Czarny telefon 2 - fabuła, obsada, data premiery
Cztery lata temu trzynastoletni Finn zabił swojego porywacza i uciekł, stając się jedynym ocalałym z rąk Grabbera. Ale prawdziwe zło wykracza poza śmierć… a telefon znów dzwoni. Podczas gdy siedemnastoletni Finn zmaga się z życiem po niewoli, jego piętnastoletnia, uparta siostra Gwen zaczyna otrzymywać w snach telefony z czarnego telefonu i widzieć niepokojące wizje trzech chłopców prześladowanych na zimowym obozie zwanym Alpine Lake. Zdeterminowana, by rozwiązać zagadkę i zakończyć udrękę swoją i brata, Gwen namawia Finna, by w trakcie zimowej burzy odwiedził obóz. Tam odkrywa wstrząsające powiązanie między Grabberem a historią własnej rodziny. Razem z Finnem muszą stawić czoła zabójcy, który po śmierci stał się jeszcze potężniejszy i znacznie bliższy im, niż mogliby sobie wyobrazić.
W obsadzie znaleźli się: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Daves, Demián Bichir, Arianna Rivas, Miguel Mora, Maev Beaty oraz Graham Abbey.
Premiera kinowa filmu Czarny telefon 2 została zaplanowana na 17 października. r
Źródło: universalpictures
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
03
wrz
Lodowy szlak: Zemsta
04
wrz
HELL is US
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1960, kończy 65 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1978, kończy 47 lat