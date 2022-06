Czarny telefon - świetnie oceniany horror już 24 czerwca w kinach

fot. materiały prasowe

Czarny telefon to nowy horror w reżyserii Scotta Derricksona, który zasłynął w gatunku jako reżyser tak lubianych tytułów jak Egzorcyzmy Emily Rose oraz Sinister. Odpowiada on też za scenariusz nowego filmu, który napisał ze swoim stałym współpracownikiem, czyli standardowo jest to C. Robert Cargill. Panowie opierali się na opowiadaniu Joe Hilla pod tym samym tytułem.

Czarny telefon - recenzje

Nowy horror Derricksona jest jednak wyjątkiem w jego karierze, bo wszyscy się nim bez wyjątku zachywcają. Według Rottentomatoes, który zbiera recenzje krytyków, ma on 100% pozytywnych opinii. A to dobra wiadomość dla fanów gatunku oraz też grającego główną rolę Ethana Hawke'a, którego kreacja seryjnego mordercy jest świetnie oceniana.

Czarny telefon - zwiastun

Czarny telefon - o czym jest film?

Nieśmiały, ale sprytny 13 – letni Finney Shaw zostaje uprowadzony przez sadystycznego zabójcę i uwięziony w dźwiękoszczelnej piwnicy, gdzie krzyki na nic się nie zdadzą. Kiedy odłączony od kabla telefon powieszony na ścianie piwnicy zaczyna dzwonić, Finney uświadamia sobie, że ​​słyszy głosy poprzednich ofiar mordercy. Chcą one zrobić wszystko, żeby chłopiec nie podzielił ich losu.

Czarny telefon - premiera w polskich kinach już 24 czerwca. Portal naEKRANIE.pl jest patronem medialnym horroru.