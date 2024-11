Jude Law nostalgicznie o branży filmowej. Za czym szczerze tęskni?

fot. Disney+

Niedługo nowy projekt Jude'a Law, Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków, wejdzie na platformę streamingową Disney+. Choć aktor chętnie angażuje się w znane franczyzy, w rozmowie z Associated Press przyznał, że tęskni za czasami, gdy powstawały projekty średniobudżetowe. Zauważył, że obecnie powstała "ogromna luka" w przemyśle rozrywkowym.

- Czuję się szczęściarzem, że gdy wkraczałem do tej branży, powstawały średniobudżetowe filmy. Mogłem je tworzyć z ludźmi takimi jak Anthony Minghella. To była zresztą era, rodzaj filmu i opowiadania historii, za którym myślę, że tęsknimy. Przeznaczenie odpowiedniego budżetu, czasu i cierpliwości na takie historie jest absolutnie podstawą tworzenia filmów. Uważam, że w tej chwili jest to ogromna luka.



Jude Law - najnowsze tytuły

Ostatnio Law angażował się również we franczyzę Harry'ego Pottera. Zagrał w prequelowej serii Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, odgrywając rolę młodszego Albusa Dumbledore'a. W tym roku wyszedł również dreszczowiec The Order z jego udziałem.

Z kolei Załoga rozbitków to nowy serial osadzony w uniwersum Gwiezdnych Wojen, który opowiada historię czwórki dzieciaków zagubionych w odległej galaktyce.