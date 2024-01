Czarodzieje z Waverly Place - będzie kontynuacja. Kto powróci? - pierwsze szczegóły

Reklama

Czarodzieje z Waverly Place to jeden z tych seriali, które momentalnie i naturalnie kojarzą się z Disneyem. Jak donosi Deadline, Disney Branded Television oficjalnie pracuje nad kontynuacją. Na razie zamówiono realizację odcinka pilotażowego, którego producentami wykonawczymi będą gwiazdy pierwowzoru Selena Gomez i David Henrie.

W pilocie pojawią się Selena Gomez (ta rola Alex Russo rozpoczęła jej karierę) oraz David Henrie, który powróci jako Justin Russo i zarazem jako gwiazda sequela. W nowych rolach wystąpią Janice LeAnn, Alikaio Thiele i Mimi Gianopulos. Za sterami stoją Jed Elinoff i Scott Thomas, znani z serialu Disney Channel pt. Raven na chacie.

Czarodzieje z Waverly Place - o czym kontynuacja?

Historia rozpoczyna się wraz z tajemniczym incydentem w WizTech, w którym pracuje dorosły Justin Russo. Pozostawił on za sobą swoje moce czarodzieja, by prowadzić normalne, ludzkie życie z żoną i dwoma synami. Czeka go jednak niespodzianka, gdy potężny młody czarodziej potrzebujący szkolenia pojawia się przed jego drzwiami. Justin musi zaakceptować swoją przeszłość, aby upewnić się, że świat czarodziejów ma przyszłość. Bohater bierze młodego Billiego pod swoje skrzydło.

Za kamerą odcinka ma stanąć Andy Fickman, znany z takich kinowych filmów jak Góra czarownic czy Igrając z ogniem.

Przypomnijmy, że pierwowzór stworzył Todd J. Greenwald. Był on emitowany w latach 2007-2012. Fani przez lata dyskutowali w sieci o potencjalnej kontynuacji lub reboocie. A sam projekt wpisuje się we wciąż aktualny trend powrotów hitów po latach.