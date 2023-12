Czarownica 3 powstanie. Angelina Jolie potwierdza

fot. Disney

Czarownica 3 (Maleficent 3) powstanie. Informację potwierdziła Angelina Jolie w rozmowie z Wall street Journal, w której ujawniła, że podpisała kontrakt na powrót do tej franczyzy. Jest to potwierdzenie plotek z 2022 roku, których źródłem był thedisindsider. Wówczas dodatkowo ujawniali, że reżyserem może zostać Jaume Collet-Serra, więc ktoś ze zdecydowanie większym doświadczeniem, niż twórcy pierwszych części.

Czarownica 3 powstanie

Do oficjalnego ogłoszenia szczegółów projektu przez Disneya tak naprawdę nic więcej o nim nie wiemy. W plotkach nie przewijały się jakiekolwiek informacje o fabule.

Powstanie sequela należącego do tej franczyzy nie jest żadnym zaskoczeniem, ponieważ pierwsze dwie części były sukcesem komercyjnym. Czarownica zebrała na całym świecie 758,5 mln dolarów przy budżecie 180 mln dolarów. Natomiast Czarownica 2 osiągnęła kwotę 491 mln dolarów przy budżecie 185 mln dolarów. Disney po serii porażek komercyjnych w 2023 roku potrzebuje czegoś, co może zarobić, a jeśli dopracują jakość tej franczyzy, bo dwójka zebrała słabe opinie, może się to udać.