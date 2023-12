Najpotężniejsze filmowe potwory wszech czasów. Kto wygrał: King Kong, Godzilla czy Cthulhu?

Fot. Materiały prasowe

Internauci wybrali najpotężniejsze filmowe potwory wszech czasów. Wzięli pod uwagę mocne i słabe strony różnych ekranowych bestii. Sprawdźcie, czy komuś udało się pokonać kultową Godzillę.

Jeśli chodzi o mocne strony, to przykładowo Kraken, jako ostatni z Tytanów, jest w zasadzie nieśmiertelny i istnieje tylko jeden sposób, by go zabić. Obcy z filmu Coś może nie wydawać się równie potężny, co chociażby King Kong, ale ma przerażającą umiejętność - potrafi ukrywać się na widoku i jest praktycznie niewykrywalny. Nawet uwzględnienie w rankingu animowanego Stitcha zostało uzasadnione: dr Jumba wyjaśnił, że stworzono go po to, by był nie do zatrzymania, co oznacza, że jest praktycznie niezniszczalny.

Najpotężniejsze filmowe potwory wszech czasów [RANKING]

Dane pochodzą z serwisu Ranker. Strona umożliwia internautom głosowanie w najróżniejszych popkulturowych ankietach. Ze względu na swoją popularność i przejrzystość - można sprawdzić, ile głosów zostało oddanych, a także ilu użytkowników wzięło udział w zabawie - są to najbardziej miarodajne rankingi tego rodzaju.

W rankingu na najpotężniejsze filmowe potwory wszech czasów 7,2 tysiące internautów oddało 31,6 tysięcy głosów. Stan odpowiada wynikom z 5 grudnia 2023 roku.

20. Meteory z "The Monolith Monsters"

47. Krasnale ogrodowe (Gęsia skórka) - 18 cm