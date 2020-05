Czechy znoszą część obostrzeń dla filmowców. Co z serialami Amazonu i Disney+?

W Czechach przed pandemią koronawirusa powstawały przynajmniej dwa głośne amerykańskie seriale: 2. sezon serialu Carnival Row od Amazon Prime Video oraz The Falcon and the Winter Soldier od Disney+. Prace musiały zostać oczywiście przerwane i nie było jasne, jak szybko będzie możliwy powrót na plany produkcyjne.

Czechy oraz tamtejsza krajowa komisja filmowa poinformowały w specjalnym komunikacie prasowym, że produkcje zmuszone do przerwania zdjęć, będą mogły powrócić do Czech od połowy maja. Portal Deadline dowiedział się, że na powrocie zależy na pewno producentom seriali: Carnival Row, Koło czasu od Amazona, The Falcon and the Winter Soldier od Disney+ oraz filmu Netflixa pt. 473 Transatlantic. Ekipy Carnival Row i 473 Transatlantic już szykują się do powrotu, natomiast w przypadku Koła czasu nastąpi to nieco później. Portal Deadline nie zdołał dowiedzieć się, jak wygląda to w przypadku serialu Marvel Studios i Disney+. Warto jednak przypomnieć, że do zakończenia prac nad tą produkcją zostało około dwóch tygodni, co podkreślał w wywiadach odtwórca jednej z głównych ról, Sebastian Stan.

Nie oznacza to jednak, że obejdzie się bez postawionych warunków dotyczących powrotu. Pavlina Zipkova z komisji filmowej w Czechach poinformowała, że zagraniczni aktorzy i członkowie ekipy "będą musieli wykazać negatywny wynik na testach na koronawirusa" przed wjazdem do kraju, co według raportów, mają wymagać też linie lotnicze od wszystkich swoich pasażerów. W ciągu 72 godzin od przybycia do Czech, ekipy przejdą drugi test i pozostaną w kwarantannie, dopóki nie będzie pewności, że ich wynik wciąż jest ujemny. Zniesienie części obostrzeń zapewni też aktorom oraz ekipom pracę bez konieczności noszenia maseczek. Dodatkowo produkcje będą musiały spełniać standardy sanitarne na miejscu i w studiach filmowych.