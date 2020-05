Little Fires Everywhere - Amazon pokaże w Europie serial z Reese Withespoon

Little Fires Everywhere to opowieść o ciężarze tajemnic, natury sztuki i tożsamości oraz problemów macierzyństwa. Bohaterką jest matka z rodziny Richardsonów, która prowadzi pozornie idealne życie. Serial jest oryginalną produkcją platformy Hulu i miał premierę w Stanach Zjednoczonych w marcu 2020 roku. Teraz dowiedzieliśmy się, że także widzowie w Polsce będą mogli zobaczyć premierowy sezon Little Fires Everywhere.

Prawa do dystrybucji serialu w Europie nabyła platforma Amazon Prime Video. Premiera w Europie ma odbyć się 22 maja, zatem produkcja powinna być dostępna tego dnia w ofercie serwisu także w naszym kraju. W obsadzie są Reese Witherspoon, Kerry Washington, Rosemarie DeWitt, Jade Pettyjohn, Jordan Elsass, Gavin Lewis, Megan Stott, Lexi Underwood, Joshua Jackson i Jesse Williams.