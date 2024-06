Czego Lupita Nyong’o nie lubi w byciu aktorką? "Spytałeś - muszę być szczera"

Źródło: Marvel

Lupita Nyong’o w rozmowie z magazynem Glamour została spytana o to, co ją najbardziej irytuje w byciu aktorką. Artystka odpowiedziała szczerze, że wywiady.

Wywiady. Spytałeś - muszę być szczera.

Nyong’o następnie wyjaśniła, że choć nie wszystkie wywiady są męczące, to czasem spotkania prasowe wydają się jej torturą, ponieważ różni ludzie pojawiają się, by zadać dokładnie takie same pytania.

I musisz dać każdemu z nich tyle samo uwagi i udzielić pełnej odpowiedzi dokładnie tak, jak poprzedniej osobie. To irytujące.

Glamour napisało, że na początku kariery Nyong’o pragnęła być idealna pod każdym względem, a więc także podczas wywiadów. Później jednak zaakceptowała, że jest tylko człowiekiem i nie zawsze będzie w stanie dawać z siebie sto procent.

Ostatnio pozwalam sobie być człowiekiem. Znalazłam sposób na to, aby wybaczyć sobie to, że nie jestem idealna.

Warto wspomnieć, że inne gwiazdy także narzekają na obecny model promocji filmów, w tym Cillian Murphy. Nyong’o nie jest więc odosobniona w swoich odczuciach.