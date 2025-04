Netflix pracuje nad filmem sportowym. Opowie o przełomowym meczu piłki nożnej

fot. Amazon // Harper Perennial

Reklama

Netflix pracuje nad filmem The 99’ers, będącym adaptacją książki pt. The Girls of Summer: The US Women’s Soccer Team and How It Changed the World autorstwa Jeré Longmana. Reżyserką została Nicole Kassell, laureatka nagrody Emmy, znana z pracy nad takimi serialami jak Watchmen i Syreny. Za scenariusz odpowiadają Katie Lovejoy (Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze) i Dana Stevens (Królowa wojownik).

Produkcją zajmą się Liza Chasin z ramienia 3dot Productions, a także Ryan Reynolds, Hayley Stool i Ross Greenburg. Producentami wykonawczymi są Margaret Chernin, Marla Messing, Jill Mazursky i Krista Smith. Jeśli chodzi o 3dot Chasin projekt jest częścią kreatywnego partnerstwa z Netflixem, którego rezultatem jest też niedawny film Lista marzeń. To romansowy komediodramat dla młodzieży z Sofią Carson w roli głównej, który spędził cztery tygodnie na 1. miejscu najpopularniejszych anglojęzycznych filmów na Netfliksie.

The 99’ers - fabuła

The 99’ers opowie o kobiecej reprezentacji USA w piłce nożnej, która w 1999 roku, pod palącym letnim słońcem i na stadionie wypełnionym 93 tys. kibiców, wbrew przeciwnościom losu odniosła zwycięstwo w dramatycznej serii rzutów karnych przeciwko Chinom w finale Mistrzostw Świata. To monumentalne zwycięstwo oczarowało miliony ludzi na całym świecie i na zawsze zmieniło bieg kobiecego sportu.

fot. Amazon // Harper Perennial

Czytaj: Dev Patel w nowym thrillerze. To będzie połączenie Johna Wicka z Braveheart - Waleczne Serce