Dlaczego to idealny moment na Poznaj mojego tatę 4? Powód jest symboliczny

Poznaj mojego tatę to kultowa seria filmów komediowych z Benem Stillerem i Robertem de Niro w rolach głównych. Jakiś czas temu oficjalnie zapowiedziano nową część, o której dowiedzieliśmy się nowych informacji ze specjalnego pokazu zorganizowanego na 25-lecie oryginalnej produkcji, który zorganizowano w ramach Tribeca Festival 2025. Co wiadomo o nowym filmie z serii i dlaczego powstał?

Dlaczego to był dobry moment na powrót do serii? Ben Stiller uważa powód za symboliczny:

To, co sprowokowało ten pomysł, to fakt, że jestem teraz w wieku, w którym był Robert [de Niro], gdy robiliśmy pierwszy film. To swoiste odbicie lustrzane. Moje dzieci teraz są dorosłe, a jedno z nich myśli o przedstawieniu kogoś naszej rodzinie.

The Hollywood Reporter dowiedział się, że jednym z istotnych wątków nowego filmu będzie związany z synem postaci Bena Stillera i Teri Polo, który zaręczył się postaci Ariany Grande. Ta ma być kobietą, która daje wszystkim w kość i nie wydaje się odpowiednią kandydatką dla ich syna. Stiller zażartował, że fabuła to w zasadzie Wicked 3 i nie wykluczył, że pojawią się sceny tańca lub śpiewania. Zaprzeczył temu de Niro, który ma nieprzyjemne wspomnienia związane z podobnymi sekwencjami. W 3. części z serii miała się pojawić scena, w której śpiewał, ale zrobił to tak źle i tak bardzo ten występ nie spodobał się producentom, że scenę postanowiono wyciąć.

Stiller przyznał, że bardzo się cieszy na stworzenie nowej części i zapewnia, że chemia pomiędzy postaciami będzie dalej żywa. Z kolei de Niro dodał, że naciskał na stworzenie 4. części jeszcze w trakcie kręcenia poprzedniego filmu. Obiecywano mu, że "lada moment" się tym zajmą, ale uznał w końcu, że tylko z niego żartowano. Jego życzenie ostatecznie zostało jednak spełnione.

Co wiemy o Poznaj mojego tatę 4?

Ogłoszono, że w obsadzie powrócą Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo oraz Blythe Danner. Według źródeł Deadline aktorzy rozpoczęli już wstępne rozmowy dotyczące szczegółów projektu.

Szczegóły fabuły nie są jeszcze znane. Za scenariusz ponownie będzie odpowiadać John Hamburg, który napisał pierwsze części. Nie wiadomo jednak, kto stanie za kamerą.

Jane Rosenthal, Robert De Niro, Jay Roach (reżyser dwóch pierwszych części), Ben Stiller, John Lesher oraz Matt Reilly będą odpowiedzialni za produkcję filmu.

