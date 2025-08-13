Pojawiły się pierwsze recenzje filmu Czerwona Sonja. Jak wypadł reboot?

fot. materiały prasowe

Embargo na recenzje rebootu Czerwonej Sonji od Millennium Media został zniesiony. Film na na moment pisania Rotten Tomatoes otrzymał od krytyków ocenę 57% pozytywnych opinii. 8 z 14 dotychczasowych recenzji wystawiło filmowi pozytywną ocenę.

Choć na Rotten Tomatoes pojawiło się do tej pory tylko kilka recenzji (wynik jeszcze nie został wygenerowany), większość z nich jest pozytywna – chociaż nawet redakcje, które przyznały filmowi ocenę „świeżą”, wskazują na pewne problemy z tą niskobudżetową produkcją.

Gwiazda filmu, Matilda Lutz, zebrała wiele pochwał za swoją kreację protagonistki, jednak produkcja ma cierpieć z powodu topornego scenariusza i przeciętnej oprawy wizualnej – z wyjątkiem imponujących stworów wykonanych przy pomocy praktycznych efektów specjalnych.

Czerwona Sonja - fabuła

Zniewolona przez złowrogiego tyrana, który pragnie zniszczyć jej lud, barbarzyńska łowczyni Czerwona Sonja musi zjednoczyć grupę niespodziewanych sojuszników. Razem z nimi będzie w stanie stawić czoła Draganowi i jego zabójczej oblubienicy, Mrocznej Annisii.