Pojawiły się pierwsze recenzje filmu Czerwona Sonja. Jak wypadł reboot?
Nowy reboot Czerwonej Sonii dostał pierwsze recenzje. Czy powrót gatunku miecza i magii można uznać za udany?
Embargo na recenzje rebootu Czerwonej Sonji od Millennium Media został zniesiony. Film na na moment pisania Rotten Tomatoes otrzymał od krytyków ocenę 57% pozytywnych opinii. 8 z 14 dotychczasowych recenzji wystawiło filmowi pozytywną ocenę.
Choć na Rotten Tomatoes pojawiło się do tej pory tylko kilka recenzji (wynik jeszcze nie został wygenerowany), większość z nich jest pozytywna – chociaż nawet redakcje, które przyznały filmowi ocenę „świeżą”, wskazują na pewne problemy z tą niskobudżetową produkcją.
Gwiazda filmu, Matilda Lutz, zebrała wiele pochwał za swoją kreację protagonistki, jednak produkcja ma cierpieć z powodu topornego scenariusza i przeciętnej oprawy wizualnej – z wyjątkiem imponujących stworów wykonanych przy pomocy praktycznych efektów specjalnych.
Czerwona Sonja - fabuła
Zniewolona przez złowrogiego tyrana, który pragnie zniszczyć jej lud, barbarzyńska łowczyni Czerwona Sonja musi zjednoczyć grupę niespodziewanych sojuszników. Razem z nimi będzie w stanie stawić czoła Draganowi i jego zabójczej oblubienicy, Mrocznej Annisii.
