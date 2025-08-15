Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder

Czerwona Sonja - nowy klip i zbroja bikini w pełnej chwale. Widzowie i krytycy podzieleni

Czerwona Sonja doczekała się nowej adaptacji. Krytycy i widzowie są jednak podzieleni w kwestii tego, czy dobrej. Z kolei nowy klip wreszcie pokazał bohaterkę fantasy w jej kultowym stroju i wyjaśnił jego origin. Okazuje się, że nie chciała ubrać bikini.
Reklama
placeholder

Czerwona Sonja doczekała się nowej adaptacji. Krytycy i widzowie są jednak podzieleni w kwestii tego, czy dobrej. Z kolei nowy klip wreszcie pokazał bohaterkę fantasy w jej kultowym stroju i wyjaśnił jego origin. Okazuje się, że nie chciała ubrać bikini.
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  czerwona sonja 
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  czerwona sonja 
Czerwona Sonja bikini Zrzut ekranu z oficjalnego klipu: https://www.youtube.com/watch?v=MDjpRyzP03s
Reklama

Opublikowano nowy klip z filmu Czerwona Sonja, który opowiada o kultowej bohaterce, znanej z opowiadań fantasy. Został w nim wyjaśniony origin jej skąpego stroju, który nie nadaje się do walki. Okazuje się, że wcale go nie wybrała, ale nie miała za wiele do powiedzenia w tej kwestii – dostała tylko taki kostium oraz równie bezużyteczne drewniany miecz i tarczę. Co więcej, na wideo widać ją w akcji, walczącą z przeciwnikami, którzy mają zarówno przewagę liczebną, jak i lepszy sprzęt. Zobaczcie sam poniżej.

Czerwona Sonja - nowy klip i zbroja bikini w pełnej chwale

Czerwona Sonja - średnia ocen w Rotten Tomatoes

To nie wszystko. Czerwona Sonja zebrała już dość recenzji w Rotten Tomatoes, by serwis przyznał filmowi status Zgniłego. W chwili pisania tego artykułu krytycy są perfekcyjnie podzieleni na pół, a produkcja ma 50% negatywnych ocen. Widzowie są jednak bardziej zadowoleni: 67% oglądających wyszło zadowolonych z seansu i średnia ocen to 3.5 na 5

W skrócie, krytycy narzekają, że film jest głupi i nudny, a dialogi i aktorstwo praktycznie nie istnieją. Padło także kilka porównań do Conana Barbarzyńcy. Z kolei widzowie mają inny punkt widzenia: część z nich uważa, że nowa Czerwona Sonja z czasem stanie się cult classics w oczach tych, którzy teraz na nią narzekają. Chwalą sceny walki, dużą ilość akcji i Matildę Lutz w głównej roli. Jednak z ich opinii również wynika, że nie powinniście spodziewać się ambitnego scenariusza i zmieniającego życie seansu – tylko dobrej zabawy. 

Warto dodać, że Czerwona Sonja z 1985 roku miała o wiele niższe oceny na obu frontach: 21% pozytywnych ocen krytyków i równie tragiczne 29% u widzów. Nowa adaptacja zebrała więc lepsze oceny, choć nie znaczy to, że wybitne. 

Najlepsze książki fantasy w historii

50. „Miasto mosiądzu” - S. A. Chakraborty. „Nahri nigdy nie wierzyła w magię. Jest oszustką o niezrównanym talencie, żyjącą na ulicach XVIII- wiecznego Kairu. Wie lepiej niż ktokolwiek inny, że jej profesja – odczyty z dłoni, czary, uzdrowienia – to wszystko sztuczki i sposób na zmanipulowanie osmańskiej szlachty. Ale kiedy Nahri przypadkowo przywołuje równie przebiegłego, mrocznego i tajemniczego wojownika – dżina, jest zmuszona zaakceptować fakt, że magiczny świat, o którym myślała, że istnieje tylko w opowieściach z dzieciństwa, jest prawdziwy. Wojownik bowiem opowiada jej historię o legendarnym Daevabad, mieście z mosiądzu, z którym Nahri jest nieodwołalnie związana. Kiedy Nahri decyduje się wkroczyć do nowego świata, dowiaduje się, że prawdziwa moc jest zaciekła i brutalna. Tam magia nie może jej uchronić przed niebezpieczną polityczną siecią, a nawet najsprytniejszy plan może mieć śmiertelne konsekwencje. W końcu jest powód, dla którego mówi się: uważaj, czego sobie życzysz”.

arrow-left
50. „Miasto mosiądzu” - S. A. Chakraborty. „Nahri nigdy nie wierzyła w magię. Jest oszustką o niezrównanym talencie, żyjącą na ulicach XVIII- wiecznego Kairu. Wie lepiej niż ktokolwiek inny, że jej profesja – odczyty z dłoni, czary, uzdrowienia – to wszystko sztuczki i sposób na zmanipulowanie osmańskiej szlachty. Ale kiedy Nahri przypadkowo przywołuje równie przebiegłego, mrocznego i tajemniczego wojownika – dżina, jest zmuszona zaakceptować fakt, że magiczny świat, o którym myślała, że istnieje tylko w opowieściach z dzieciństwa, jest prawdziwy. Wojownik bowiem opowiada jej historię o legendarnym Daevabad, mieście z mosiądzu, z którym Nahri jest nieodwołalnie związana. Kiedy Nahri decyduje się wkroczyć do nowego świata, dowiaduje się, że prawdziwa moc jest zaciekła i brutalna. Tam magia nie może jej uchronić przed niebezpieczną polityczną siecią, a nawet najsprytniejszy plan może mieć śmiertelne konsekwencje. W końcu jest powód, dla którego mówi się: uważaj, czego sobie życzysz”.
Wydawnictwo We Need YA
arrow-right

Źródło: YouTube, Rotten Tomatoes

Reklama
placeholder
Powiązane filmy
Czerwona Sonja
Oglądaj TERAZ Czerwona Sonja Przygodowy

6,5

1985
Czerwona Sonja
Czerwona Sonja Przygodowy

Najnowsze

1 1. Muzyka w Supermanie
-

Dlaczego Superman tak szybko trafił do streamingu? James Gunn wskazuje ważny powód

2 Wojownik - sezon 3
-

Kiedy mamy świetny film akcji? Gdy aktorzy sami grają w scenach walk - tak mówi gwiazda gatunku

3 Isla Johnston jako młoda Beth Harmon w serialu Gambit królowej
-

Twórca Elvisa znalazł swoją Joannę d'Arc. Świętą może zagrać aktorka z Gambitu królowej

4 Wiedźmin: sezon 4
-
Plotka

Wiedźmin – kultowa bitwa z książek w 5. sezonie? Pojawiły się tropy

5 LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past
-

Szalony zwiastun kontynuacji LEGO Star Wars: Odbuduj Galaktykę. Ogromny Chewbacca i nowy złoczyńca

6 Nikt 2
-

Bob Odenkirk o Nikt 3. Czy ma siłę na kolejny film?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e157

Moda na sukces

s12e06

Okrutni jajcarze

s15e22

Bob’s Burgers

s08e12

Ekipa z New Jersey

s58e21

s27e16

Big Brother (US)

s21e04

Misja Moda

s2025e160

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ben Affleck
Ben Affleck

ur. 1972, kończy 53 lat

Emily Kinney
Emily Kinney

ur. 1985, kończy 40 lat

Jacek Koman
Jacek Koman

ur. 1956, kończy 69 lat

Natasha Henstridge
Natasha Henstridge

ur. 1974, kończy 51 lat

David Zayas
David Zayas

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

9

Wiaderko na popcorn do filmu Eminema budzi kontrowersje. Jak wygląda?

10

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV