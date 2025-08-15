Czerwona Sonja - nowy klip i zbroja bikini w pełnej chwale. Widzowie i krytycy podzieleni

Zrzut ekranu z oficjalnego klipu: https://www.youtube.com/watch?v=MDjpRyzP03s

Opublikowano nowy klip z filmu Czerwona Sonja, który opowiada o kultowej bohaterce, znanej z opowiadań fantasy. Został w nim wyjaśniony origin jej skąpego stroju, który nie nadaje się do walki. Okazuje się, że wcale go nie wybrała, ale nie miała za wiele do powiedzenia w tej kwestii – dostała tylko taki kostium oraz równie bezużyteczne drewniany miecz i tarczę. Co więcej, na wideo widać ją w akcji, walczącą z przeciwnikami, którzy mają zarówno przewagę liczebną, jak i lepszy sprzęt. Zobaczcie sam poniżej.

Czerwona Sonja - nowy klip i zbroja bikini w pełnej chwale

Czerwona Sonja - średnia ocen w Rotten Tomatoes

To nie wszystko. Czerwona Sonja zebrała już dość recenzji w Rotten Tomatoes, by serwis przyznał filmowi status Zgniłego. W chwili pisania tego artykułu krytycy są perfekcyjnie podzieleni na pół, a produkcja ma 50% negatywnych ocen. Widzowie są jednak bardziej zadowoleni: 67% oglądających wyszło zadowolonych z seansu i średnia ocen to 3.5 na 5.

W skrócie, krytycy narzekają, że film jest głupi i nudny, a dialogi i aktorstwo praktycznie nie istnieją. Padło także kilka porównań do Conana Barbarzyńcy. Z kolei widzowie mają inny punkt widzenia: część z nich uważa, że nowa Czerwona Sonja z czasem stanie się cult classics w oczach tych, którzy teraz na nią narzekają. Chwalą sceny walki, dużą ilość akcji i Matildę Lutz w głównej roli. Jednak z ich opinii również wynika, że nie powinniście spodziewać się ambitnego scenariusza i zmieniającego życie seansu – tylko dobrej zabawy.

Warto dodać, że Czerwona Sonja z 1985 roku miała o wiele niższe oceny na obu frontach: 21% pozytywnych ocen krytyków i równie tragiczne 29% u widzów. Nowa adaptacja zebrała więc lepsze oceny, choć nie znaczy to, że wybitne.

