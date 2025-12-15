Jedna bitwa po drugiej w HBO Max. Premiera szybciej niż się spodziewaliśmy!

fot. materiały prasowe

Reklama

Jedna bitwa po drugiej w reżyserii Paula Thomasa Andersona — film Warner Bros. z Leonardo DiCaprio w roli głównej, który od premiery kinowej pod koniec września przewodzi tegorocznemu sezonowi nagród — zadebiutuje na wyłączność w serwisie HBO Max w piątek, 19 grudnia 2025 roku.

Jedna bitwa po drugiej - zwiastun

Film, będący mieszanką kryminału, politycznego thrillera akcji oraz czarnej komedii, skupia się na losach Boba (Leonardo DiCaprio) — wypalonego rewolucjonisty, żyjącego w stanie paranoi potęgowanej używkami. Bohater funkcjonuje poza systemem wraz ze swoją energiczną i samodzielną córką Willą (Chase Infiniti). Gdy po 16 latach powraca jego złowrogi wróg (Sean Penn), a Willa znika bez śladu, Bob rozpoczyna desperackie poszukiwania, mierząc się z konsekwencjami własnej przeszłości. W filmie występują również Benicio Del Toro, Regina Hall oraz Teyana Taylor.

Jedna bitwa po drugiej, która trafiła do kin 26 września, przekroczyła już 200 milionów dolarów globalnych wpływów z box office’u.

Jedna bitwa po drugiej - zdjęcia