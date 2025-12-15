Jedna bitwa po drugiej w HBO Max. Premiera szybciej niż się spodziewaliśmy!
Jedna bitwa po drugiej trafi na streaming jeszcze w tym roku. Widzowie zobaczą nagradzaną produkcję z Leonardem Di Caprio jeszcze przed świętami.
Jedna bitwa po drugiej w reżyserii Paula Thomasa Andersona — film Warner Bros. z Leonardo DiCaprio w roli głównej, który od premiery kinowej pod koniec września przewodzi tegorocznemu sezonowi nagród — zadebiutuje na wyłączność w serwisie HBO Max w piątek, 19 grudnia 2025 roku.
Jedna bitwa po drugiej - zwiastun
Film, będący mieszanką kryminału, politycznego thrillera akcji oraz czarnej komedii, skupia się na losach Boba (Leonardo DiCaprio) — wypalonego rewolucjonisty, żyjącego w stanie paranoi potęgowanej używkami. Bohater funkcjonuje poza systemem wraz ze swoją energiczną i samodzielną córką Willą (Chase Infiniti). Gdy po 16 latach powraca jego złowrogi wróg (Sean Penn), a Willa znika bez śladu, Bob rozpoczyna desperackie poszukiwania, mierząc się z konsekwencjami własnej przeszłości. W filmie występują również Benicio Del Toro, Regina Hall oraz Teyana Taylor.
Jedna bitwa po drugiej, która trafiła do kin 26 września, przekroczyła już 200 milionów dolarów globalnych wpływów z box office’u.
Jedna bitwa po drugiej - zdjęcia
Źródło: deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
19
gru
Dancing Queen w Hollywood
19
gru
Do nieznanej ziemi
19
gru
Wielka powódź
19
gru
Avatar: Ogień i Popiół
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1990, kończy 35 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1979, kończy 46 lat