Jedna bitwa po drugiej w HBO Max. Premiera szybciej niż się spodziewaliśmy!

Jedna bitwa po drugiej trafi na streaming jeszcze w tym roku. Widzowie zobaczą nagradzaną produkcję z Leonardem Di Caprio jeszcze przed świętami.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
hbo max 
VOD Jedna bitwa po drugiej premiera
Jedna bitwa po drugiej
Jedna bitwa po drugiej w reżyserii Paula Thomasa Andersona — film Warner Bros. z Leonardo DiCaprio w roli głównej, który od premiery kinowej pod koniec września przewodzi tegorocznemu sezonowi nagród — zadebiutuje na wyłączność w serwisie HBO Max w piątek, 19 grudnia 2025 roku.

Jedna bitwa po drugiej - zwiastun

Film, będący mieszanką kryminału, politycznego thrillera akcji oraz czarnej komedii, skupia się na losach Boba (Leonardo DiCaprio) — wypalonego rewolucjonisty, żyjącego w stanie paranoi potęgowanej używkami. Bohater funkcjonuje poza systemem wraz ze swoją energiczną i samodzielną córką Willą (Chase Infiniti). Gdy po 16 latach powraca jego złowrogi wróg (Sean Penn), a Willa znika bez śladu, Bob rozpoczyna desperackie poszukiwania, mierząc się z konsekwencjami własnej przeszłości. W filmie występują również Benicio Del Toro, Regina Hall oraz Teyana Taylor.

Jedna bitwa po drugiejktóra trafiła do kin 26 września, przekroczyła już 200 milionów dolarów globalnych wpływów z box office’u.

Jedna bitwa po drugiej - zdjęcia

Jedna bitwa po drugiej

Jedna bitwa po drugiej
fot. Ghoulardi Film Company // Warner Bros.
Źródło: deadline.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  hbo max 
VOD Jedna bitwa po drugiej premiera
