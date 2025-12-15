Amazon Prime Video przyspiesza premierę wielkiego hitu. Różnica jest jednak nieznaczna

fot. Prime Video

Drugi sezon postapokaliptycznego serialu Fallout od Prime Video zadebiutuje we wtorek, 16 grudnia, o godzinie 18:00 czasu pacyficznego — dzień wcześniej, niż zapowiadano pierwotnie. Jeżeli przeniesie się to na polską datę premiery, to serial ukaże się o 2 w nocy. Ośmioodcinkowy sezon będzie nadal emitowany w trybie cotygodniowym — kolejne odcinki będą udostępniane co tydzień aż do finału sezonu, zaplanowanego na 4 lutego.

Informacja o wcześniejszej premierze została ujawniona podczas specjalnej prezentacji na Sphere w Las Vegas. Nieprzypadkowo — część akcji drugiego sezonu nagrodzonego Emmy serialu rozgrywa się w postapokaliptycznym „New Vegas”.

Serial, oparty na kultowej grze wideo studia Bethesda Game Studios, osadzony jest 200 lat po apokalipsie. Jego bohaterowie — spokojni mieszkańcy luksusowych schronów przeciwatomowych — zostają zmuszeni do powrotu na napromieniowaną pustkowię, którą ich przodkowie dawno temu opuścili. Na miejscu odkrywają niezwykle złożony, dziwaczny i brutalny świat, który na nich czeka.W serialu występują Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias oraz Frances Turner.

Fallout - pierwsze zdjęcia z 2. sezonu