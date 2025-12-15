Serial w klimacie Zimnej Wojny z Emilią Clark. Zobaczcie zwiastun Ponies

Peacock

Emilia Clarke ma wystąpić w nowym serialu platformy Peacock, który właśnie doczekał się pierwszego zwiastuna. Platforma nie ogłosiła jeszcze, czy wszystkie odcinki Ponies zostaną udostępnione jednocześnie, czy też serial będzie emitowany w trybie cotygodniowym. Obok Clarke w nowym serialu szpiegowskim występuje Haley Lu Richardson. Produkcja opowiada historię dwóch sekretarek w ambasadzie USA, które zostają agentkami CIA po tym, jak ich mężowie giną.

Ponies - zwiastun

Moskwa, 1977 rok. Dwie ‘PONIES’ (persons of no interest – osoby niebędące przedmiotem zainteresowania w żargonie wywiadowczym) pracują anonimowo jako sekretarki w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych. Wszystko zmienia się, gdy ich mężowie giną w tajemniczych okolicznościach na terenie ZSRR, a kobiety zostają agentkami CIA. Bea (Emilia Clarke) to nad wyraz wykształcona córka sowieckich imigrantów. Jej partnerka, Twila (Haley Lu Richardson), to dziewczyna z małego miasteczka — równie szorstka, co nieustraszona. Razem próbują odkryć rozległy spisek z czasów zimnej wojny i rozwiązać zagadkę, która uczyniła je wdowami.

Ponies został napisany i stworzony przez Davida Isersona, który pełni również funkcję showrunnera i producenta wykonawczego wraz z Susanną Fogel. Producentami są także Mike Daniels i Jessica Rhoades, a także główna gwiazda serialu — Emilia Clarke. W rolach drugoplanowych wystąpią również Adrian Lester, Artjom Gilz, Nicholas Podany, Petro Ninovskyi oraz Vic Michaelis. Serial będzie liczył osiem odcinków, każdy o długości około 60 minut, których premiera odbędzie się 15 stycznia 2026 roku.