Czerwona Sonja - Matilda Lutz o reboocie. Koniec z "męskim spojrzeniem" i wzrastająca siła kobiet

Reboot Czerwonej Sonji nie przechodził przez najłatwiejszą przeprawę, aby ostatecznie trafić na wielki ekran. Wielu filmowców, w tym Bryan Singer, rezygnowało z tego projektu. Nawet Hannah John-Kamen, która miała wystąpić w głównej roli, ostatecznie nie pojawi się w filmie. Teraz, gdy za kamerą stoi M.J. Bassett, fani mają nadzieję, że ta historia dostanie godne odzwierciedlenie. Jak Matilda Lutz zapowiada nadchodzącą produkcję?

Czerwona Sonja - Lutz o nadchodzącym reboocie

W rozmowie z portalem ComicBookMovie.com, Lutz przyznała, że nowa wersja będzie znacząco różnić się od swoich poprzedników. Przede wszystkim, historia skupi się na wzmocnieniu pozycji kobiet.

- To, co mogę powiedzieć o Czerwonej Sonji, to fakt, że pierwsze filmy i komiksy były tworzone z męskim spojrzeniem na świat. Nowa wersja jest kompletnie inną historią, bardzo wzmacniającą siłę kobiet, co uwielbiam w scenariuszu.

Lutz potwierdziła także, że reboot nie będzie wgłębiał się w "politykę seksualną". Zamiast tego, pokaże Sonję jako "istotę ludzką w feministycznym świecie".

Czerwona Sonja - obsada, kiedy premiera?

Oprócz Lutz, do obsady filmu należą Wallis Day, Robert Sheehan, Michael Bisping, Martyn Ford, Eliza Matengu, Manal El-Feitury, Katrina Durden oraz Oliver Trevena.

Przewiduje się, że film zadebiutuje w 2024 roku.