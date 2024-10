Czerwony Hulk wygląda groźnie! Nowe zdjęcie postaci z Kapitana Ameryki 4

fot. materiały prasowe

Czerwony Hulk (Red Hulk) to postać, która ma kluczowe znaczenie dla fabuły widowiska Kapitan Ameryka 4, a dzięki NYCC możemy zobaczyć, że wygląda groźniej od zielonego odpowiednika. Zgodnie z doniesieniami, zmienia się w niego prezydent Stanów Zjednoczonych, Thaddeus Ross, w którego wciela się Harrison Ford. Ta postać jest obecna w MCU od samego początku, czyli filmu The Incredible Hulk z 2008 roku, i zawsze była ściśle związana z zielonym olbrzymem. Przez lata odgrywał ją doceniany William Hurt, który zmarł w 2022 roku.

Czerwony Hulk w Kapitanie Ameryce 4

Zdjęcie Czerwonego Hulka pochodzi z nowego logo Marvel Studios, które zostało zaprezentowano na NYCC. Tutaj więcej zdjęć:

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – co wiemy o Hulku?

Okoliczności fabularne przemiany w Czerwonego Hulka nie są jeszcze znane, ale z pewnością będą powiązane z głównym antagonistą – Leaderem (w tej roli Tim Blake Nelson, który wcielał się w tę postać w The Incredible Hulk z 2008 roku). Fani wątpią, by Red Hulk pojawił się jednorazowo, więc niewykluczone, że Ford powróci do tej roli w Avengers 5 i 6. Na razie nie zostało to jednak potwierdzone.

Kapitan Ameryka 4 – opis fabuły

Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), Sam Wilson wpada w środek międzynarodowego incydentu. Musi odkryć przyczynę globalnego spisku, zanim cały świat zacznie „widzieć na czerwono”.