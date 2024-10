Człowiek w labiryncie w Wymiarach. Powrót klasyka SF

Vesper

Swoją premierę miało właśnie nowe wydanie klasyka science fiction, czyli powieści Roberta Silverberga pod tytułem Człowiek w labiryncie. Ta wydana po raz pierwszy w 1969 roku historia zabiera czytelników w odległe zakątki kosmosu, gdzie ziemski dyplomata ukrywa się się na pełnej pułapek planecie. Odtrącony przez swój gatunek, skażony kontaktem z obcymi nagle znów będzie potrzebny.

Wymiary to seria wydawnictwa Vesper, w której prezentowana jest zróżnicowana literatura science fiction. W październikowym pakiecie ukazały się trzy powieści - oprócz Człowieka w labiryncie także Towarzystwo Ochrony Kaiju Johna Scalziego i Kroniki Umierającej Ziemi Jacka Vance'a. W serii dostępne są też inne powieści Silverberga - W dół do ziemi i Księga czaszek.

Człowiek w labiryncie został wydany w twardej oprawie i liczy 264 strony.

Wraz z kolonizacją kosmosu rozwija się korpus dyplomatyczny pośredniczący w komunikacji pomiędzy zasiedlonymi przez ludzi planetami. Agenci i dyplomaci przemierzają olbrzymie odległości, działając na rzecz władzy centralnej, przekazując petycje i rozwiązując problemy mogące zaistnieć między peryferiami a ośrodkiem władzy. Przed jednym z dyplomatów i odkrywców, Richardem Mullerem, stanęło jednak najważniejsze wyzwanie w dziejach. Odkryto bowiem planetę zamieszkałą przez inteligentną rasę obcych. Zadaniem Mullera jest nawiązanie pierwszego kontaktu.

Agent zostaje poddany niezrozumiałej mocy obcych, która prowadzi do modyfikacji w jego mózgu. Kiedy wraca, staje się obcym wśród własnego gatunku. Poddany społecznemu ostracyzmowi postanawia spędzić resztę swoich dni na opuszczonej planecie, w tajemniczym labiryncie zbudowanym przez dawno wymarłą kosmiczną cywilizację. Labirynt jest śmiertelnie niebezpieczny, naszpikowany pułapkami, zdolnymi do uśmiercenia każdego intruza. Muller jako jedyny przeszedł całą trasę i zamieszkał w samym sercu zagadkowego miasta.

Po kilku latach na Lemnos ląduje statek z Ziemi. Korpus dyplomatyczny wysyła agentów, by skłonili Mullera do powrotu. Dlaczego stał się znów potrzebny? Co sprawia, że przypomniano sobie o człowieku, którego banicję przyjęto kiedyś z radością? Czy nieproszeni goście zdołają sforsować tajemniczy labirynt, stworzony, jak się wydaje, tylko po to, by zabić każdego, kto zagłębi się w jego kręte uliczki?