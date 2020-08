Człowiek w żelaznej masce à la Marvel. I wcale nie chodzi o Iron Mana

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/cbr.com

Człowiek w żelaznej masce to autentyczna postać, którą poznaliśmy w świecie kultury głównie za sprawą słynnego filmu z 1998 roku. Do dziś trwają spory na temat zagadki jego prawdziwej tożsamości; część badaczy skłania się ku tezie, że był nim włoski dyplomata Marchiali, natomiast Wolter uważał, że pod maską ukryto przyrodniego, starszego brata króla Ludwika XIV (to Alexandre Dumas ojciec w powieści Wicehrabia de Bragellone zasugerował, że w rzeczywistości chodziło o brata bliźniaka władcy). Wiemy na pewno, że do 1703 roku więziono go na Wyspie Świętej Małgorzaty i w Bastylii, a jego żelaznej maski pod karą śmierci nie wolno było zdejmować.

Wygląda na to, że ten historyczny motyw jest na tyle popularny, iż teraz sięgnął po niego Marvel. W serii Empyre herosi naszej planety starają się powstrzymać inwazję roślinopodobnej rasy Cotati; stojący na czele sojuszu Kree i Skrulli Teddy Altman aka Hulkling uznał jednak ostatnio, że Ziemię należy poświęcić, aby raz na zawsze rozprawić się z agresorem. Sęk w tym, że prawdziwy Hulkling został uwięziony przez własną babcię, R'Klll, która zasłoniła jego oblicze za pomocą specjalnej, blokującej moce maski Skrulli, tak, aby nikt nie poznał prawdziwej tożsamości więźnia. Sama R'Klll, wykorzystując zdolność zmiany kształtu, przemieniła się z kolei w własnego wnuka.

Sęk w tym, że od dłuższego czasu wierzono, iż babcia Altmana nie żyje - miała ona zginąć w czasie jednej z eskapad Galactusa. W tajemniczych okolicznościach kobieta uszła jednak z życiem, by później przybrać tożsamość Tanaltha, jednego z dowódców armii Kree. Postać ta od początku serii zachowywała się podejrzanie, przedrzeźniając męża Hulklinga, Wiccana, obrażając mieszkańców Ziemi czy odmawiając uznania Kapitan Marvel jako nowej Najwyższej Oskarżycielki.

Zmieniając się ostatecznie w swojego wnuka, R'Klll zabroniła mówić do siebie per "Teddy" i stała się niezwykle bezwzględna; wychodziła też z założenia, że młody Altman stanowczo zbyt długo przebywał wśród ludzi i nie jest w stanie zarządzać potężnym sojuszem Kree i Skrulli.

Prawdę o całej sytuacji odkrył koniec końców Wiccan, który uwolnił swojego męża z niewoli.